Bad Belzig

In einer Sache sind sich die drei Händler auf dem Bad Belziger Wochenmarkt, mit denen die MAZ am Donnerstag gesprochen hat, einig: Der Platz könnte besser geräumt sein. „Von allen Plätzen, auf denen ich sonst noch so bin, ist dieser hier am schlechtesten beräumt worden“, sagt Susanne Franke von der Fleischerei Kraus aus Parchen bei Genthin. „Und mit dem Kopfsteinpflaster ist es besonders rutschig.“

Franke kommt mir ihrem Verkaufswagen etwa seit September 2020 jede Woche Dienstag und alle 14 Tage auch donnerstags nach Bad Belzig – wobei sie diese Woche Dienstag abgesagt habe, wie sie erzählt. „Das war mir wegen der Witterung zu gefährlich und das Risiko zu hoch, dass das Auto dann doch Schaden nimmt.“

Weniger Leute unterwegs

Die Verkäuferin hat beobachtet, dass die treuen Kunden bei Wind und Wetter auf den Mark kommen – und auch die derzeit eisigen Temperaturen nicht scheuen. „Wer sich sicher fühlt, der kommt trotzdem“, sagt sie.

Ein paar Meter weiter steht Stephanie Kirstein von der gleichnamigen Bäckerei aus Kloster Lehnin in ihrem fahrbaren Shop. „Momentan sind weniger Leute unterwegs“, findet die junge Frau. „Aber Januar und Februar sind ohnehin die schlechtesten Monate.“ Kirstein bestätigt den Eindruck von Susanne Franke wegen des nicht ausreichend geräumten Platzes und ergänzt: „Am Dienstag war es aber noch schlimmer.“

Auch auf dem Marktplatz in Bad Belzig gilt während des Wochenmarktes eine Maskenpflicht. Quelle: Josephine Mühln

Die Bäckereifachverkäuferin kommt dienstags und donnerstags in den Hohen Fläming und weiß, was bei den Kunden immer geht. „Mischbrot, Hefekuchen und Brötchen“, verrät sie. Kalt sei ihr in ihrem Auto nicht – denn sie habe eine kleine Heizung, sagt Stephanie Kirstein noch.

Mit so einem Gerät zwischen den Füßen sorgt auch Janet Krüger dafür, dass ihr in ihrem gelben Honighäuschen nicht zu kalt wird. Eine Thermoskanne voll Tee und warme Kleidung im Lagenlook helfen zusätzlich. „Manche sagen ja, man gewöhnt sich an die Kälte. Aber nein, für uns ist es genauso kalt wie für die Kunden“, sagt Krüger lachend.

Janet Krüger von der Märkischen Imkerei Immenfließ aus Bad Belzig kommt dienstags und donnerstags auf den Wochenmarkt. Quelle: Josephine Mühln

Die Chefin der Märkischen Imkerei Immenfließ aus Bad Belzig sagt, vielerorts sei besser geräumt als hier. „Da bin ich wirklich maßlos enttäuscht, denn das Wetter kam mit Ansage.“ Bereits seit der Wende sei das Unternehmen immer dienstags und donnerstags auf dem Markt vertreten. „Wir gehören quasi zum Inventar“, scherzt Krüger.

Das merkt, wer länger an dem Häuschen stehenbleibt. Viele Kunden plaudern noch ein wenig, bevor sie ihren Weg fortsetzen – man kennt sich. Was Janet Krüger während Corona bemerkt hat: Ältere Kunden müsse man deutlich häufiger auf das richtige Tragen der Maske hinweisen, als jüngere. „Aber ich will nicht immer alle belehren“, sagt sie.

Nach dem schlecht beräumten Marktplatz befragt, sagt Petra Isa Tersch, Fachbereichsleiterin Äußere Verwaltung: „Die Wintersituation ist für uns alle problematisch und man muss sehen, dass der Marktplatz sonst ein Parkplatz ist. Solange dort Autos stehen, ist die Räumung für den Winterdienst nur schwer machbar – deshalb müssen wir da mit kleinen Einschränkungen leben.“

Von Josephine Mühln