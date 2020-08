Bad Belzig

In der Nacht zum Freitag haben Wölfe die Heidschnucken-Schafherde des Paradiesplatzes am Rand von Bad Belzig quasi ausgelöscht. Nachdem bei vier nächtlichen Überfällen eines einzelnen Isegrim von Dezember bis Februar bereits fünf Tiere getötet wurden, ist nun die restliche Herde bis auf eine Überlebende gerissen worden.

Diesmal waren es wahrscheinlich mehrere Wölfe. Vermutet wird ein Elternpaar, welches wohl Junge in einer nahe gelegenen Erdhöhle hat. Der Paradiesplatz ist ein ökologisch soziales Parmakulturprojekt, das von Thomas Beutler –bekannt auch als Baumpfleger – betrieben wird.

Bock wehrt sich tapfer

Der Bock der Herde „ Martin Prinz der Dritte“ hatte seine Herde wohl tapfer verteidigt, aber keine wahrhaftige Chance gegen die Räuber gehabt. Er musste auf Grund seiner schweren Verletzungen, unter anderem fehlte ein Teil der hinteren linken Keule dann vom Tierarzt eingeschläfert werden, da er keine Überlebenschance mehr hatte. Die anderen Tiere lagen verstreut tot auf der oberen Viehweide als Landwirt Thomas Beutler am Morgen nach der Herde schaute.

Heidschnuckenherde 2015 am Paradiesplatz. Die Idylle ist vorbei. f ausgelöscht. Quelle: Thomas Beutler

Nach den nächtlichen Attacken des Einzelgänger-Wolfes zu Beginn des Jahres, war der schon als sicher geltende Wolfzaun mit seiner Höhe von 1.80 Metern und Untergrabungsschutz noch einmal mit starken Elektrolitzen ausstaffiert worden. So sollte der Wolf vergrault werden und lernen Schafgehege in Ruhe zu lassen, seine Nahrung in den Wäldern zu suchen. Dies brachte nun auch fünf Monate Ruhe, um so heftiger nun der morgendliche Anblick den der Paradieshüter vorfand.

Neue Heimat in Beelitz

Nur eine einzelne dreijährige Schafsmama hat den nächtlichen Überfall überlebt, was aber nicht für ihr Lamm galt. Schreiend lief sie nach dem Jungen suchend umher. Sie hat nun eine neue Heimat gefunden in einer Beelitzer Heidschnuckenherde, da Schafe nicht einzeln gehalten werden können.

Auch für die neunjährige Ida Henkel, Tochter von Thomas Beutler war dies dann ein heftiger Morgen. Sie konnte sich zwar noch vor dem Einschläfern von dem gleichaltrigen Bock Martin Prinz der Dritte verabschieden. Da sie aber zusammen aufgewachsen sind flossen viele Tränen und damit ging nun ein wichtiger Teil ihrer Kindheit abrupt zu Ende.

Von Vitka Nebel