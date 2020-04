Wölfe reißen beliebten Alpaka Freddy aus der Gruppe

Fredersdorf

Auf diesen Anblick kann jeder Tierhalter gut verzichten. Gegen 7 Uhr am Morgen war noch alles normal auf der Weide von Familie Günther am Ortsrand von Fredersdorf. Am Vormittag des Donnerstags dieser Woche dann machen die privaten Tierhalter eine schaurige Entdeckung am Ende ihres großen Hofgrundstückes.

Tot und ausgeweidet liegt dort ihr geliebtes Alpaka namens Freddy im Gras. Rundherum und im Gatter der Tiere übersäen braune Fellreste und Innereien die Wiese. Offenbar hat sich dort eine Jagdszene abgespielt. Im Ergebnis trauern die Günthers um ihren Freddy. Ein zweites Alpaka der seit fünf Jahren gehaltenen Gruppe ist verletzt worden. In der weiteren Nachbarschaft ist am gleichen Tag ein Schaf gerissen worden, erfahren die Fredersdorfer.

Gutachter bestätigte die Ahnung

Schnell liegt die Vermutung nahe, dass ein Wolf die Tiere auf dem Gewissen hat. Der herbeigerufene Gutachter bestätigte die Ahnung der besorgten Dorfbewohner. Auf dem Grundstück der Günthers und in der Nachbarschaft werden Spuren gesichtet. „Sie deuten auf mindestens zwei Wölfe hin, die hier unterwegs waren. Das hat der Gutachter ermittelt“, erzählt Christoph Günther. Er beziffert seinen Schaden durch den Verlust des Alpakas auf gut 1000 Euro. Doch gehe es nicht um den materiellen Schaden.

Hinter dem Hofgrundstück von Christoph und Annett Günther in Fredersdorf weiden Schafe und Alpakas. Ein Tier ist nun vermutlich von Wölfen gerissen worden. Quelle: Thomas Wachs

Seit fünf Jahren halten er und seine Frau Alpakas als Hobby. „Zur Freude und zur Wiesenpflege haben wir sie angeschafft“, erzählt Annett Günther. Die Naturfreunde haben zudem eine Blühwiese angelegt und kooperieren mit einem Imker. „Viele Familien mit Kindern kommen hier beim Spaziergang vorbei, um die Alpakas zu sehen.“ Nun fehlt ein Tier in der Dreiergruppe.

Schadens-Hotline beim Landesamt geschaltet Das Landesamt für Umwelt informiert auf sein Internetseite unter www.lfu.brandenburg.de über den Umgang mit Wölfen im Land Brandenburg. Dort erhalten auch Tierhalter Ratschläge zum Schutz ihrer Herden, Weiden und Stallanlagen gegen den Angriff von Wölfen. Geschaltet ist auch eine Hotline, über die mögliche Schäden durch Wölfe gemeldet werden können. Sie ist zu erreichen unter 0172/5641700.

Der Kadaver des getöteten Freddy sollte am Freitag abgeholt zur Begutachtung in einem Speziallabor des Landesumweltamtes. Dort wollen Experten klären, ob es sich um einen Wolfsangriff handelt.

Schafe waren in Sicherheit

Eigentlich halten die Günthers auch neun Schafe, ebenfalls zur ökologischen Pflege ihrer Wiesen. „Doch diese hatten wir zufällig zum Glück vor Ostern schon zu Schwiegereltern rüber nach Schwanebeck gebracht“, erzählt Christoph Günther.

Familie Günther hat in Fredersdorf vergeblich einen Elektrozaun an der Weide gebaut, um Wölfe von Schafen und Alpakas abzuhalten. Quelle: Thomas Wachs

Er und seine Frau bleiben nach dem vermutlichen Wolfsangriff „ratlos und ohnmächtig“ zurück. Denn ihre Weide mit dem kleinen Stall hielten sie bereits für gut gesichert auch mit Elektrozäunen. „Die sind nach Vorgaben zum Wolfsschutz mit Drähten in unterschiedlichem Abstand gebaut“, erzählt der Eigentümer. Am Belziger Bach, der hinter dem Grundstück verläuft, ist ein weiterer Weidezaun mit Strom errichtet. „Damit die Schafe nicht ins Wasser gehen“, erklärt Christoph Günther.

Stromzaun war kein Hindernis

Ihm und dem Gutachter ist noch schleierhaft, wie die Wölfe auf die Weide kamen. „Sie können nur über die Zäune gesprungen sein“, mutmaßt Günther. Am Bach wurden Spuren gefunden, aber keine Stelle, wo der in die Erde eingelassene Elektrozaun untergraben worden sein könnte.

Wünschen würden sich die naturverbundenen Hobby-Landwirte aus Fredersdorf einen anderen Umgang mit Wölfen in Brandenburg. „Wir haben kein Problem mit dem Wolf, aber mit dem Management hier im Land“, sagt Annett Günther. „Wir waren in Schweden auf einer Alkapa-Farm, da läuft das besser“, erzählt die Fredersdorferin.

In Schweden warnt das Smartphone

Dort seien alle bekannten Wölfe mit einem Chip versehen. Das elektronische System warne Tierhalter per Smartphone-App, sobald sich Isegrims Dörfern und Tierherden nähern. „Und wenn Wölfe in Herden oder Stallungen gehen und Schaden anrichten, dürfen sie in Schweden geschossen werden“, so Annett Günther.

Sie und ihr Mann sorgen sich um die Sicherheit rund um Fredersdorf und fürchten weitere Schäden. Zwischen dem Dorf und Lütte war ein einzelner Wolf schon seit zwei Jahren von Jägern immer wieder mal gesehen worden. „Nun scheint sich aber ein Rudel aufzubauen, das immer gefräßiger wird“, sagt Günthers Schwiegersohn Benjamin Henseke.

Fünf Angriffe in halbem Jahr

Immerhin sei der Vorfall vom Donnerstag nicht der erste Angriff eines Wolfes im Dorf gewesen. Nicht alle seien wohl offiziell gemeldet worden. Doch ist von fünf Fällen die Rede allein im zurückliegenden halben Jahr. Da hab es Angriffe auf Schafe, Rinder sowie Kälbchen – auch in Stallanlagen – gegeben.

Von Thomas Wachs