Wohnheim-Neubau in Bad Belzig verschoben – Standards werden verbessert

Bad Belzig

Der Neubau der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Bad Belzig lässt weiter auf sich warten. „Die jüngste Ausschreibung musste aufgehoben werden, weil es keine wirtschaftlichen Angebote gab“, berichtet Bernd Schade, Fachbereichsleiter der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark. Stattdessen werden die Pläne noch einmal überarbeitet.

Wie es heißt, waren im Etat rund vier Millionen Euro für ein Gebäude mit 170 Plätzen kalkuliert. Die preiswerteste Offerte eines Bauunternehmens lag wohl bei der doppelten Summe.

Bad Belziger Heim erfüllt künftig höhere Ansprüche

Aus der Not wird eine Tugend: „So wird die Entwicklung zum Anlass genommen, das Vorhaben den Ansprüchen für die Zukunft anzupassen“, ließ der Ressortchef die Mitglieder im Kreistagsausschuss für Soziales bei ihrer Online-Beratung dieser Tage wissen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das soll dazu führen, dass sich die Bedingungen für die Unterbringung der Geflüchteten verbessern. Gerade die hygienischen Bedingungen gaben häufig Grund zur Klage und waren mitunter Ausgangspunkt für Auseinandersetzungen.

Die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete soll einen Neubau erhalten. Die Planung wird gerade angepasst. Denn Belange des Kindswohls für die Kinder werden künftig besonders beachtet. Quelle: René Gaffron

Maßgeblicher Grund für die erneute Umplanung ist das Ergebnis einer Evaluation zum Kindeswohl in den Einrichtungen. In den Interviews mit den Betroffenen sei deutlich geworden, dass zwar die Rechtsnormen erfüllt werden. Aber gerade die gemeinschaftlich genutzten Räume sind nicht frei von Konflikten.

Küche und Bad für jede Wohn-Einheit

„Fast jeder mit Erfahrung aus einer Wohngemeinschaft weiß, dass gerade Küche und Badezimmer die neuralgischen Punkte sind“, so Schade. Das lässt sich erst mithin bei so vielen Menschen aus verschiedenen Kulturen vorstellen.

Folgerichtig hat die Hauptverwaltungskonferenz nun beschlossen, dass im Neubau abgeschlossene Wohneinheiten jeweils mit Küche und Bad vorzusehen sind.

Landratsamt erfüllt Forderung von drei Fraktionen

Die Fraktionen von SPD, Bündnis90/Die Grünen sowie Linke & Piraten hatten genau das in einem Antrag gefordert. Die Herangehensweise der Verwaltung, die über die Bereitstellung des Quartiers hinausgeht, findet folgerichtig Zustimmung, wie Ulrike Wunderlich bestätigt.

1460 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat Gemeinschaftsunterkünfte in Bad Belzig, Beelitz, Michendorf und Werder/Havel sowie Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf. Dort leben (Stand 25. Februar) 1460 Menschen. Weiter 620 Geflüchtete sind in Wohnungen untergebracht. 511 Asylbewerber sollten 2021 aufgenommen werden. Tatsächlich waren es 477. Somit wurde das Soll fast erfüllt. Der statistische Überhang wurde im Jahresverlauf von 137 auf 34 reduziert. Unabhängig von der Ukraine-Krise hätte der Kreis dieses Jahr etwa 400 unterbringen sollen.

Die bündnisgrüne Abgeordnete aus Michendorf weist darauf hin, dass trotz der erfreulichen Perspektive die momentane Situation durchaus schwierig bleibe. Rund ein Jahr wird sich das Vorhaben erneut verzögern, heißt es aus dem Landratsamt. Mit Schul- und Verwaltungsbauten scheinen dessen Kapazitäten fast ausgeschöpft. Jedenfalls konnten am Weitzgrunder Weg bislang nur der Abriss von ein paar Gebäuden realisiert werden.

Die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete am Weitzgrunder Weg in Bad Belzig soll einen Neubau erhalten. Baufreiheit wurde schon geschaffen. Quelle: René Gaffron

Das Domizil, auf dem früher die Bereitschaftspolizei stationiert war, wird seit 1991 von Asylbewerbern bewohnt. Seit 2014 gehört das Areal dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Aktuell gibt es dort fast 200 Plätze – 60 davon in den regelmäßig renovierten Holzhäusern und 135 in den 2015 aufgestellten Containern. Deren Montage war seinerzeit schneller zu realisieren als der schon damals gedachte Neubau.

Container sollen langfristig weichen

Wenn jetzt der Standard im Gebäude etwas angehoben wird, könnte dies womöglich bedeuten, dass die Kosten aus dem Grund steigen. „In welchem Umfang lässt sich aber noch nicht sagen“, so Bernd Schade. Wahrscheinlich müssten auch ein paar Abstriche an der Platzzahlgemacht werden. Doch sollte – laut Prognose vom Jahreswechsel – das hinreichend sein, um ganz am Ende die Container nach zehn Jahren zu demontieren.

Die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Bad Belzig: Roswitha Neumann vom Verein Soziale Arbeit Mittelmark hofft auf Verbesserungen für die 200 Bewohner. Quelle: René Gaffron

Die jüngste Entwicklung in der Welt lässt indes steigende Nachfrage und erneute Veränderungen erwarten. „Wohnraummangel ist obendrein in Potsdam-Mittelmark ein allgemeines Problem“, räumt Ulrike Wunderlich ein. Allerdings würden Migranten auf dem Markt nicht selten benachteiligt, lautet ihre Erfahrung.

Von René Gaffron