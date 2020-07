Bad Belzig

Die Stelle des Geschäftsführers der Belziger Wohnungsgesellschaft muss demnächst neu besetzt werden. Ein Nachfolger für Udo Kunze wird bereits gesucht. Der 63-Jährige kann und will am 1. März 2021 in den Ruhestand wechseln. Darüber hatte er den Aufsichtsrat der kommunalen Wohnungsgesellschaft vor einiger Zeit in Kenntnis gesetzt.

In der Folge hatten Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und Ingo Kampf ( SPD) während der Corona-Zwangspause der Stadtverordnetenversammlung die Ausschreibung bereits per Eilentscheidung in Gang gesetzt. Dieses Vorgehen stieß bei den Parlamentariern nicht auf ungeteilte Zustimmung. Das haben sie anlässlich der Bestätigung im Parlament dann kund getan. Gleichwohl damit laut Stadtoberhaupt erreicht werden soll, dass die Stelle bereits zum Jahreswechsel besetzt und eine zweimonatige Phase der Übergabe organisiert werden kann.

Die Auswahl ist nach MAZ-Informationen in Gange. Interessierte hatten sich bis Anfang des Monats bewerben können. Udo Kunze steht dem kommunalen Unternehmen seit 2004 vor. Es beschäftigt 15 Mitarbeiter, die für mehr als 1200 eigene Wohnungen sowie einige Gewerberäume verantwortlich zeichnen. Außerdem ist die Bewog auch Dienstleister bei der Immobilienverwaltung für Dritte.

Schuldenberg drückt noch

Nach wie vor kann die städtische Tochter über dieses Tagesgeschäft hinaus wenig leisten.Denn sie trägt weiter den bis kurz nach der Jahrtausendwende angehäuften Schuldenberg von damals 14,5 Millionen Euro ab.

Seinerzeit hatte die Gesellschaft nach der Sanierung der Plattenbauten im Wohngebiet Klinkengrund unter anderem die Erschließung der Kurparksiedlung samt Hausneubau geleistet und sich dabei in vielerlei übernommen. Pfusch am Bau, der inzwischen in der Regel repariert worden ist, hat die Bewog in wirtschaftliche Schieflage gebracht. Lediglich die Rangrücktritte der Gläubiger haben die Insolvenz verhindert.

Von René Gaffron