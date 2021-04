Wohnungsnot: Die Bad Belzigerin Julia Paul schöpft neue Hoffnung  

Bad Belzig

Viele hat das Schicksal der Bad Belzigerin Ulrike Paul bewegt, die sich Anfang März mit einem Hilferuf an die MAZ-Redaktion gewandt hat. Trotz monatelanger Wohnungssuche drohte ihr die Obdachlosigkeit. Mit viel Unterstützung durch Freunde und Bekannte gibt es jetzt erste Lichtblicke.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch nicht gänzlich entspannt, aber doch um einiges positiver blickt Julia Paul auf ihre zukünftige Wohnungslage. „Von Privatleuten gab es jede Menge Unterstützung“, erzählt sie der MAZ. Erst am Sonntag hat sie sich eine Wohnung in Schwanebeck angeschaut. „Mal schauen, was dabei rauskommt.“

Zwei bis drei Jahre Wartezeit

Noch vor knapp vier Wochen bestimmte die Verzweiflung ihren Alltag. Hauruck-Auszug beim ehemaligen Partner, Möbel in verschiedenen Kellern verstaut und einfach keine Aussicht auf eine Bleibe im Stadtkern Bad Belzigs, trotz scheinbar leerstehender Wohnungen. Und auch finanziell ist mit Angestelltenverhältnis und Rücklagen alles bereit für den Umzug in eine eigene Wohnung. Aktuell lebt sie mit ihrem Partner und ihren zwei Katzen in einer 1,5-Zimmer-Wohnung im Klinkengrund.

„Auch mit Udo Kunze von der Bad Belziger Wohnungsbaugesellschaft konnte ich noch einmal sprechen, aber er hat mir wenig Hoffnung gemacht. Zwei bis drei Jahre Wartezeit“, schildert sie die aktuelle Lage, etwas in der Kernstadt Bad Belzigs zu bekommen.

Malermeister Wilfried Mende könnte ihr auch behilflich sein, bot er an. Doch die Wohnungen werden frühestens Ende 2021 beziehbar sein. Dennoch eine Möglichkeit, wenn sich nicht vorher etwas findet. Und bis dahin bleibt Paul auf der Suche nach dem passenden Wohnraum für einen Neuanfang.

Von Natalie Preißler