Mutmaßlicher Wolfsangriff in Lübnitz: Kälber und Mutterkuh tot

Drei junge Kälber und eine Mutterkuh, alle tot. Mutmaßlich gerissen von einem Wolf – trotz eines fast zwei Meter hohen Wolfszauns mit fünf Stahldrähten, durch die zwischen 7600 und 9200 Volt fließen. „Ich hätte nicht gedacht, dass er den überwinden kann“, sagt Frank Jeremias. Ihm und seiner Familie gehört die Herde in Lübnitz, die in diesen Tagen angegriffen wurde.

„Der Zaun wurde damals vom Landesumweltamt abgenommen. Wir sind ihn nach dem Vorfall abgefahren, haben nach offenen Stellen gesucht und den Strom überprüft – aber es war alles in Ordnung“, so der Landwirt. Der Zaun sei auch nicht untergraben worden. Jeremias vermutet, dass ein großes, kräftiges Tier am Werk war, das über die Absperrung gesprungen ist.

Tiere schreien über Stunden

Was in der Nacht auf der 16 Hektar großen Koppel genau passiert ist, lässt sich im Nachhinein nur noch erahnen. Burkhard und Bärbel Grabow aus der Nachbarschaft erzählen aber, dass sie die Tiere über mehrere Stunden schreien gehört hätten. „Ich hab das meiner Frau morgens erzählt und dann haben wir gleich auf dem Hof angerufen“, erinnert sich Burkhard Grabow.

Frank Jeremias und seine Frau Katrin hatten die toten Tiere da aber bereits entdeckt. „Vor etwa 14 Tagen war schon ein Kalb weg, einfach verschwunden“, sagen sie. Vor einer Woche habe dann ein zweites Kalb tot auf der Koppel gelegen – und schließlich seien noch ein drittes und die Mutterkuh angegriffen und getötet worden.

Tochter Victoria Jeremias fährt nun jeden Abend Streife um die Koppel, um den Angreifer zu vertreiben. Quelle: Privat

„Wir haben daraufhin die Wolfshotline angerufen und es wurde ein Wolfsmanager aus Kleinmachnow geschickt“, sagt Frank Jeremias. „Er hat Abstriche genommen und das Kalb seziert. Als er das Fell abgezogen und den Hals freigelegt hatte, waren im Gewebe die Verletzungen zu sehen – als hätte jemand Hunderte Nägel ins Fleisch geschlagen.“ Dadurch sei eindeutig klar geworden, dass es sich um Wolfsbisse handele. Die Überreste der Tiere seien dann zur weiteren Untersuchung nach Frankfurt/Oder geschickt worden.

Jetzt bleibt die Angst, dass der Wolf wiederkommt. „Man fährt morgens schon mit einem unguten Gefühl zur Koppel“, sagt Katrin Jeremias. Ihre Tochter Victoria fahre nun abends gegen 23 Uhr stets noch mal die Fläche ab, um zumindest ein bisschen Unruhe zu verursachen und den Wolf gegebenenfalls abzuschrecken.

Zehn Vorfälle seit Jahresbeginn Laut Landesamt für Umwelt habe es in diesem Jahr im Naturpark „Hoher Fläming“ bereits zehn „Schadensereignisse mit Rindern gegeben, bei denen der Wolf wahrscheinlicher Verursacher war beziehungsweise nicht ausgeschlossen werden kann.“ Die gerissenen Kälber seien alle maximal zwei Wochen alt gewesen. Aus den Zahlen sei ersichtlich, dass eine Gefährdung von Nutztieren nicht auszuschließen ist. Zur Gefahrenabwehr fördert das Land Brandenburg Präventionsmaßnahmen zum Herdenschutz. Hierbei werden die Nutztierhalter von den Mitarbeitern des Wolfsmanagements im Landesamt für Umwelt vor Ort zu wolfsabweisenden Herdenschutzmaßnahmen beraten. Fahrzeuge und Gebäude würden vom Wolf nicht mit dem Menschen in Verbindung gebracht und deshalb nicht unbedingt gemieden, heißt es aus dem Landesamt weiter. Auch Siedlungsbereiche gehörten als normale Bestandteile zum Lebensraum der Wölfe, den sie zumeist jedoch nur in der Dämmerung und Nachts streiften.

Dieser Wolfsriss sei der erste schwere Vorfall in ihrer Herde gewesen, sagt Frank Jeremias. Er habe sich bereits an die Untere Jagdbehörde sowie Landwirtschaftsminister Axel Vogel gewandt, den Sachverhalt geschildert und die sogenannte Entnahme des Wolfes – also dessen Abschuss – gefordert.

Mit ihrer Unsicherheit sind die Landwirte, die den Hof in Lübnitz seit 1990 betreiben, nicht allein. Und auch nicht mit ihren Forderungen. Bärbel Grabow wurde selbst aktiv, hat unter anderem ans Landesamt für Umwelt geschrieben und ihre Sorgen geschildert. Der Wolf sei nicht zum ersten Mal im Dorf gewesen, sie fühle sich bedroht. „Jetzt muss der Schutz der Bürger und der Nutztiere Priorität haben“, schreibt sie. Die E-Mail liegt der MAZ vor.

Zur Herde auf dem Hof von Familie Jeremias gehören insgesamt 134 Tiere: Mutterkühe, Zuchtbullen und Kälber. Quelle: Privat

„Was sprechen Sie mit der Gefahr für Menschen an? Hat sich ein Wolf Personen genähert oder wurde gar aggressiv? Das sind Verhaltensweisen, über welche wir dringend Kenntnis haben müssen, da diese Auffälligkeiten definitiv unter das Wolfsmanagement fallen“, lautet die Antwort einer Mitarbeiterin des Landesamtes.

„Warum muss es erst so weit kommen? Warum müssen wir erst abwarten, bis der Wolf vor einem Menschen steht und aggressiv wird?“, fragt Bärbel Grabow. „Ich fordere, dass unsere Ängste akzeptiert und ernst genommen werden. Und Sprüche wie ,Wo der Wolf jagt, lebt der Wald’ wollen wir nicht mehr hören.“

Sie wolle auch die anderen Anwohner mit ins Boot holen, sagt Bärbel Grabow weiter. Eine Bürgerinitiative aufzubauen wäre ebenfalls denkbar. „Wir wollen Antworten“, fordert die Lübnitzerin. „Ich appelliere an Geschädigte, mit solchen Vorfällen an die Öffentlichkeit zu gehen und auf die Problematik aufmerksam zu machen.“

Der Vorfall aus Lübnitz sei dem Landesamt bekannt und regulär über die sogenannte Risshotline gemeldet worden, sagt Pressereferent Thomas Frey auf Anfrage der MAZ. „Es gibt keine Anzeichen, dass sich in dieser Gegend ein Wolf aufhält, der ein für Menschen gefährliches Verhalten zeigt. Es liegen uns auch keine Nachweise über einen vermehrten Aufenthalt von Wölfen in Dörfern vor.“

Wölfe würden dem Menschen in der Regel räumlich und zeitlich aus dem Weg, so Frey. „Wobei junge Wölfe neugieriger sein können als ausgewachsene Tiere. In seltenen Fällen gelangen Wölfe auch tagsüber, dann oft aus Versehen, in die Nähe von Siedlungsgebieten. Auch in Gebieten, in denen Wölfe leben, kann man sich weiterhin frei bewegen.“

