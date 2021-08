Lütte

Ein doppeltes Drama hat sich rund um den Landwirtschaftshof von Familie Schulte in Lütte abgespielt. Einmal mehr hatten es Wölfe auf die jungen Rinder des großen Betriebes abgesehen. Ein Kalb wurde getötet sowie ein weiteres und eine Mutterkuh sind verletzt. Die Landwirte sind verzweifelt. „Wir wissen nicht, wo das alles noch hinführen soll“, sagt Seniorchef Alfred Schulte der MAZ.

Denn er und sein Sohn Nikolai Schulte hatten nach Wolfsangriffen im März und April auf ihre Weidekühe, als der Betrieb 15 tote Tiere beklagen musste, schon einen Wolfswächter engagiert. Dietmar Steffan geht seit Monaten freiwillig Nacht für Nacht auf Streife rund um die weitläufigen Weiden des Betriebes. Dort grasen bis zu 120 Rinder der Rasse Uckermärker.

Dietmar Steffan läuft Nacht für Nacht Wolfs-Patrouille für eine Rinderherde auf ihrer Weide bei Lütte. Viel Lichttechnik, einige Tricks und der Hütehund Ballu sind seine Helfer. Quelle: Thomas Wachs

Gelang es ihm bisher, mit seiner Anwesenheit sowie Lichtspielen und anderen Tricks rund um die mit Elektrozäunen umgebenen Weiden, die regelmäßig vorbeischauenden Wölfe von den Kühen fern zu halten, konnte er diesmal nur noch Schlimmeres verhindern.

Panische Kühe im Galopp

Dietmar Steffan geht davon aus, dass es sich beim jüngsten Angriff in der Nacht zu Sonntag um zwei verschiedene Wolfsrudel gehandelt haben müsse, die bei und in Lütte kurz vor Mitternacht auf Beutezug waren. Gerade nämlich war der Wolfswächter nach einer Streifenrunde draußen an der Weide mal zum Hof gefahren, wo Nikolai Schulte und ein Kollege sich zum späten Feierabend in paar Würste gegrillt hatten in der Nacht.

Immer guter Nachwuchs Für das Wolfsjahr 2019/2020 wird der Wolfsbestand im Land Brandenburg auf 59 Rudel und zehn Paaren geschätzt. Im weitere Gebiet um die Stadt Brandenburg und den Hohen Fläming gibt es aktuell neun territoriale Wolfsvorkommen, schätzt das Ministerium für Landwirtschaft. Bei diesen Wildtieren habe es in den meisten der Vorkommen die letzten Jahre über immer erfolgreich Nachwuchs gegeben.

Plötzlich gab es große Unruhe bei den Tieren. Auf dem Hof, wie auf der ferneren Weide. „Das war deutlich zu hören, dass da etwas nicht stimmt“, berichtet Steffan. Er sprang in seinen betagten Geländewagen und raste querfeldein zur Weide. „Da kamen mir die Kühe schon panisch im Galopp entgegen gedonnert“, erzählt der Tierschützer.

Ganzes Rudel in der Weide

Die Mitarbeiter vom Hof folgten ihm per Fahrrad und mit einem Traktor. Gemeinsam konnten sie die Angreifer vertreiben. „Es müssen so sieben oder acht Wölfe gewesen sein, die ich im Schein meiner starken Lampen noch ausmachen konnte“, erzählt der Wolfswächter.

Ein Kalb überlebte mit Bisswunden. Eine Mutterkuh habe gehumpelt, weil sie sich womöglich bei der Verteidigung oder der Flucht verletzt habe. „Zehn Minuten später hätte es ganz anders ausgesehen auf der Weide“, glaubt Steffan.

Kalb neben dem Stall gerissen

Bei der Rückkehr zum Hof gab es dann für das Trio aber eine weitere traurige Überraschung. Auf einem Freigelände zwischen zwei Stallanlagen war ein Kalb gerissen und getötet worden. „Und das nur gut 50 Meter neben dem Platz, an dem mein Sohn und der Kollege gegrillt hatten“, berichtet Alfred Schulte.

Landwirt Alfred Schulte ist verzweifelt. Trotz eines Wolfswächters für seine Rinder schlugen jetzt Wölfe wieder zu. Quelle: Thomas Wachs

Dass Wölfe offenbar fast zeitgleich auch zwischen den vielen Stallanlagen auf dem Hof unmittelbar am Dorfrand zugeschlagen haben, hatte niemand erwartet. „Hier war ja noch nie was passiert“, erklärt Dietmar Steffan. Im Nachhinein war die Unruhe bei den Tieren, die auch im Hof groß war, dann zu erklären.

Alfred Schulte ist resigniert. Er fürchtet hohe Kosten für seinen Landwirtschaftsbetrieb. Um die 50.000 Euro seien nötig laut einem Kostenvoranschlag, allein um den sechs Hektar großen Hof wolfssicher zu machen. Hinzu kämen gut 200 Kilometer Litze für den mehrfach nötigen hohen Elektrozaun rund um die riesigen Weiden. „Wir wissen ja, dass viele Wölfe hier sind und sehen ja täglich die Spuren rund um den Hof“, erklärt Schulte.

Das große Problem jedoch sei auch die Bürokratie. „Wir müssen in Vorleistung gehen, auch wenn wir am Ende eine Förderung von bis zu 38.000 Euro bekommen könnten“, erzählt Alfred Schulte. Er fühle sich „von der Politik im Stich gelassen und von den Experten zum Wolfsmanagement für dumm verkauft“, sagt er.

Noch keine Entschädigung erhalten

Denn nach den Wolfsrissen und den toten Tieren vom März und April habe der Betrieb noch kein Geld aus dem Entschädigungsfonds des Landes gesehen. „Wir konnten erst jetzt den Antrag stellen, weil das nötige Protokoll des Gutachters erst kürzlich hier ankam“, erzählt der Landwirt.

Komplett ausgeglichen werden Schäden durch Risse ohnehin nur, wenn die Weidetiere ausreichend geschützt waren. Dabei gibt das Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz die für den Schadensausgleich erforderlichen Mindeststandards der Schutzanlagen genau vor.

Auf ihrer weitläufigen Weide bei Lütte sind Rinder dieser Herde jetzt von mehreren Wölfen angegriffen worden. Quelle: Thomas Wachs

„Grundsätzlich sind wir ja für den Wolf in der Region, aber er darf nicht überhand nehmen. Langsam wird es schon sehr eng hier für ihn“, sagt Alfred Schulte. Das zeige die Zunahme von Wolfsangriffen auf Nutztiere im Hohen Fläming und im Land Brandenburg.

Weiterer Hütehund soll her

Dietmar Steffan indes will an seiner Wolfs-Streife bei Lüsse festhalten. „Auch wenn das für einen allein nun wohl schwierig wird“, erzählt der 70-Jährige Naturfreund. Er geht davon aus, dass er seine nächtlichen Wachen auch über den bislang für Oktober gesetzten Endpunkt hinaus doch noch weiterführen wird und denkt über die Anschaffung eines zusätzlichen, zweiten Hütehundes nach.

Hütehund Ballu hilft Dietmar Steffan bei der Wolfs-Patrouille für eine Rinderherde auf ihrer Weide bei Lütte. Auch ein Elektrozaun konnte sie nun aber nicht schützen vor einem Wolfsangriff. Quelle: Thomas Wachs

Seinen Oldtimer-Geländewagen will er mit einer Standheizung nachrüsten. „Denn schon jetzt sind die Nächte ganz schön kalt“, erzählt der in Bad Belzig lebende gebürtige Österreicher. Bis die Dieselheizung da ist, behilft er sich mit einem umgebauten Wasserkocher. Über die in das Metall der Kanne gebohrten Löcher strömt die mit Teelichtern erzeugte Wärme in den Fußraum des Land-Rovers.

Von Thomas Wachs