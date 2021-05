Würziges Souvenir: die Klepziger Schlanke schmeckt und ist gesund

Klepzig

Kaum mehr als 120 Einwohner zählt das Dorf. Doch mit der Klepziger Schlanken bringt es seine eigene Wurst heraus. „Bei der Kreation haben wir gedacht, dass sie wie der Ort weder dick noch auffällig daher kommen muss. Sie wird beim Genuss überzeugen“, erzählt Martin Bassüner.

In Klepzig geht es um die Wurst. Quelle: René Gaffron

Vor zwei Jahren hat er zusammen mit seinem Vater Fritz das Geschäft „Wild-Gourmet Hoher Fläming“ im äußersten Südwestzipfel des Kreises Potsdam-Mittelmark etabliert. Für den 45-Jährigen erfüllt sich damit ein Traum. Denn der aus Bad Belzig stammende, gelernte Forstwirt ist nicht nur leidenschaftlicher Waidmann, der bis Anfang 2020 an der Spitze des Kreisjagdverbandes Belzig stand. Sondern auch begeisterter Hobbykoch. Dabei legt er auf frische, regionale Zutaten das Augenmerk.

Drei Abnehmer für Wildbret

Folgerichtig hat er seine Arbeit in Baden-Württemberg aufgegeben, und ist wieder in den Hohen Fläming zurückgekehrt. Am Klepziger Ortsrand fand sich das Gehöft, auf dem die Idee umgesetzt wird. Die Jäger in der Umgebung sind durchaus froh, dass es neben dem Wildhof am Weinberg in Krahne und dem Wildhandel Griebsch in Bardenitz einen weiteren Abnehmer in der Nähe gibt, der ihr erlegtes Wild veredelt.

Wildbret, geliefert von Jägern aus der Region, wird veredelt. Quelle: René Gaffron

Der Nachschub ist also gesichert und nimmt wieder zu, da die Schonzeit beim Reh-, Dam- und Rotwild vorüber ist. Die speziellen Wild-Grillwürste und Schaschlik-Spieße haben Konjunktur. Das Zerlegen und Abschwarten der Tiere erfolgt in dem EU-zertifizierten Betrieb in Klepzig.

Handwerk und Herzblut

Bei der Zugabe von natürlichen Gewürzen greift Martin Bassüner viel auf seine Erfahrungen aus Süddeutschland zurück. „Fleisch- und Wurstherstellung sind traditionelles Handwerk, bei dem es neben dem Talent auch viel Herzblut braucht“, sagt er. Das legt der Unternehmer im Klepziger Hofladen an den Tag, so dass zu den Öffnungszeiten – jeweils am Freitag und Sonnabend – zumindest keine Schnellabfertigung erfolgt.

Im Hofladen wird immer freitags und sonnabends frische Ware verkauft Quelle: René Gaffron

In Theorie und Praxis steht ihm Vater Fritz zur Seite. Der 93-Jährige begibt sich mitunter sogar ebenfalls auf die Pirsch und freut sich dann auf ein mit Kräuterbutter, Schwarzbier oder Jägersoße mariniertes Filet.

Tierwohl im Blick

In Zeiten da Herkunft und Nachhaltigkeit, Tierwohl und Gesundheit entscheidende Kriterien für die Zusammenstellung des Speiseplans der Verbraucher sind, bedienen Martin Bassüner und seine Lebensgefährtin Anett Scholl mit ihren Produkten allemal einen Trend. Sie haben freilich ihren Preis, wie die beiden einräumen. Mit 25 Euro pro Kilogramm ist das von ihnen verarbeitete Wildbret der Schwarzkittel fünfmal teurer als Schweinefleisch in der Gefriertruhe des Supermarktes.

Martin Bassüner.bei der Verarbeitung des Wildbrets. 2018 hat er sich in Klepzig niedergelassen und zunächst den Hof beräumen müssen, wo sich jetzt das Geschäft befindet. Quelle: Privat

„Wir haben uns entschieden, etwas weniger Fleisch zu essen, dafür auf die Qualität zu achten“, sagt beispielsweise Georg Bartsch aus Wiesenburg. Er und Ehefrau Ines legen Wert auf die Regionalität und das Tierwohl. Das Paar ist bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen.

Regelmäßig amtliche Kontrolle

Wild ist mehr als Bio, heißt es. Tatsächlich wird es wegen seines natürlichen Wachstums ohne zusätzliches Kraftfutter mager und zart, bringt allerlei gesunde Spurenelemente mit und ist frei von Medikamenten. Die erlegten Tiere werden ausgeweidet und mit einem Wildursprungsschein vom Jäger geliefert. Vor der Verarbeitung erfolgt eine Fleischbeschau durch einen Tierarzt. Bei Wildschweinen wird eine Trichinenprobe entnommen. Die Erzeugnisse werden dann stichprobenartig vom Lebensmittelüberwachungsamt geprüft.

So lecker sieht die Klepziger Schlanke aus. Quelle: René Gaffron

„Wildbret von Tieren, die bei einer Treibjagd erlegt worden sind, kommt gar nicht auf den Tisch“, berichtet Anett Scholl. Das Fleisch wäre dann wegen des Stresses mitunter sehnig und deshalb nicht so gut zu verarbeiten.

Innovation mit Ananas

Schon viel nachgefragt wird das essbare Souvenir aus Klepzig. 25 bis 30 Zentimeter lang und Daumen dick ist die Klepziger Schlanke. Die über Buchenholz geräucherte, kleine Salami aus Reh-, Dam- und Schwarzwildfleisch wird mit einer Kräutermischung und etwas mehr Senfkörnern perfekt. Neu im Angebot für den Sommer ist eine Aloha-Variante mit Ananas-Stücken in der beliebten Wild-Grillwurst.

Anett Scholl präsentiert die Würste für die Grillparty. Quelle: René Gaffron

Wer für eine Kostprobe nicht bis zum Ort der Herstellung fahren kann, bekommt die Wurst ab sofort im neuen Land-Markt in Bad Belzig, der noch mehr Produkte aus dem Katalog des „Wild- Gourmet Hoher Fläming“ führt.

Von René Gaffron