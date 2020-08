Bad Belzig/Niemegk

Die Kreisvolkshochschule in Bad Belzig startet ins Herbstsemester. Zu Beginn der neuen Jahreszeit gibt es auffällig viele Yoga- und Pilateskurse. Die Teilnehmer sollen damit fit in den Herbst starten. Yoga sei nämlich besonders vielfältig, was das Wohlempfinden und die Gesundheit des Körpers angeht. So beschreibt es Mitorganisatorin Martina Beck.

Sie startet ab Montag, 18. August, mit vier neuen Kursen unter dem Titel „Yoga für einen starken Rücken“ in Bad Belzig. „Im Fokus stehen sowohl Schulter- und Nackenbereich, oberer, mittlerer als auch der untere Rücken und Beckenbereich“, sagt sie. Durch Dehnen und Entspannen würden Verspannungen in der Muskulatur gelöst und Rückenprobleme vorgebeugt werden.

Yoga für Schwangere und Kinder

Am Tag darauf startet ein neuer Kurs unter dem Titel „Yoga und Meditation“. Mit dynamischen und statischen Übungen soll eine umfassende und angemessene Beweglichkeit erreicht werden, die Körperkoordination und das Gleichgewichtsempfinden verbessert und der Körper umfassend gekräftigt werden. Dabei werde eine besonders tiefe Entspannung erreicht.

Darüber hinaus starten auch Kurse speziell für Schwangere und etwas jüngeren Teilnehmern. Der Awo-Bezirksverband bietet ab sofort in vier Runden ein „Kinderyoga“ an. Anmeldungen dafür sind im Familienzentrum in Niemegk möglich. Eine Anmeldung bei den Kursen der Kreisvolkshochschule ist unter 033841/ 45430, an info@kvhs-pm.de oder über www.kvhs-pm.de möglich.

Von Marcus J. Pfeiffer