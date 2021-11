Bad Belzig

Die Kombination aus Bewegung und Tiefenentspannung haben Katrin Becker überzeugt. Die 28-Jährige ist Yogalehrerin und gibt ihr Wissen gerne weiter. „Beim Yoga findest du verschiedene Stile – von sportlich bis zur tiefen Entspannung nur im Liegen oder mit langsamen Bewegungen“, erklärt die gebürtige Süd-Hessin.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon auf dem Weg zum Abitur kam die junge Mutter mit der indischen Philosophie in Kontakt. „Yoga war ein Ventil, um mit dem Abistress fertig zu werden“, erinnert sie sich. Gut findet Katrin Becker in diesem Ausgleich auch, dass es nicht um sportliche Leistung geht. „Du musst beim Yoga nichts erreichen, sondern auf das System, deinen Körper hören, was es braucht.“

Aus gesundheitlichen Gründen konnte die in Bad Belzig lebende junge Frau ihre Tanzausbildung in Freiburg nicht antreten und studierte Marketing und Design in Darmstadt. In diesem Beruf arbeitet Katrin Becker als Freiberuflerin. „Ich liebe es, Flyer und Webseiten zu basteln“, verrät sie. Doch ihre Leidenschaft für das Tanzen lebte noch immer in ihr. „Schon als Kind habe ich Laufen auf Zehenspitzen gelernt. Das war schon immer in mir drin.“

Als „ultimativen Glücksfall“ bezeichnet sie die Yoga-Ausbildung bei Iris Disse, die Yoga und Tanz kombiniert, schwärmt Katrin Becker. „So bin ich in das Yoga gehüpft und habe zu meinem Körper wieder zurückgefunden“, sagt sie. Iris Disse kannte Katrin Becker von einem Auftritt.

„Wir sind danach ins Gespräch gekommen und sie fragte mich, ob ich jemanden kenne, der bei ihr die Yoga-Ausbildung machen möchte. Beim Überlegen, wen ich fragen könnte, fragte ich mich, warum eigentlich nicht ich? Yoga kam also einfach zu mir. Ich musste nur zugreifen.“

Katrin Becker ist Yogalehrerin mit Leib und Seele. Quelle: privat

Dabei hat Katrin Becker ihren eigenen Stil entwickelt. „Für mich ist Entspannungsyoga gut, der in langsamen Bewegungen übergeht, um seinen Körper in einen meditativen Bewusstseinszustand zu bringen, ohne dass man eine Stunde sillsitzen muss. Das Ziel ist, dass man über nichts nachdenkt und seinen Körper einfach spürt“, erklärt sie.

Diese Erfahrung möchte sie ihren Teilnehmern gerne weitergeben. „Viele kommen direkt von der Arbeit zu meinen Yoga-Stunden, um sich zu entspannen und eine richtige Pause zwischen Arbeit und zu Hause zu genießen.“

Frauen in der magischen Zeit begleiten

Dabei sind ihre Teilnehmer genauso bunt gemischt im Alter und Geschlecht wie das Yoga, das sehr facettenreich ist, zeigt sich Katrin Becker begeistert. „Ich hatte Teilnehmer, die Kinder bekommen haben und ihren Körper nicht mehr fühlten. Da ist Yoga ein schöner Weg, um sich selbst wieder sanft zu fühlen, zu spüren und zu bewegen“, beschreibt Becker das Besondere an Yoga. Dabei legt die junge Mutter Wert darauf, mit einfachen Begriffen Yoga zu erklären. „Das ist legitim, wenn ich sage, geht jetzt in den Frosch.“

Erste Kurse in der Alten Brücker Post

Seit 2016 bot Katrin Becker in der Alten Brücker Post regelmäßig Yoga-Kurse an. Nach der Geburt ihres Sohnes vor knapp zwei Jahren ist Jonathan Hartig eingesprungen. „Ich schätze, dass ich nächstes Jahr auch Kurse wieder in Brück haben werde“, sagt die 28-Jährige. Zurzeit bietet sie Zoom-Yoga-Kurse an und hat vor Monaten eine Doula-Ausbildung begonnen.

Die Wochenbett-Doula bemuttert die Mutter Eine Wochenbett-Doula ist eine nichtmedizinische Helferin. Sie steht der Mutter nach der Geburt emotional und körperlich zur Seite. Die Wochenbett-Doula „bemuttert die Mutter“ und ist ganz für ihr Wohlbefinden, sodass die Mutter so entspannt wie möglich in diesen neuen Lebensabschnitt gehen kann. Von Einkäufen und Kochen, über Massagen und Halten bis hin zu Stillberatung und Tragetraining kann das Angebot reichen. Es gibt Doulas, die auch die Schwangerschaft und die Geburt begleiten.

Seit sie Mutter ist, hat Katrin Becker eine andere Perspektive auf alle Mutter-Belange. „Deshalb entschied ich mich für die Ausbildung zur Wochenbett-Doula und freue mich, Frauen in dieser magischen Zeit zu begleiten.“

Kochen, massieren, emotional unterstützen

„Eine Doula ist eine spirituelle Hebamme, die vieles das macht, wofür eine normale Hebamme keine Zeit mehr hat“, sagt Katrin Becker. „Ich bin nicht medizinisch und auch keine Mutter oder der Partner. Als Doula bin ich alles dazwischen.“ Allerdings setzt ihre Unterstützung erst nach der Geburt ein. Deshalb ist Katrin Becker nach ihrer Ausbildung eine Wochenbett-Doula.

Immer konzentriert bei der Sache. Quelle: privat

Dabei übernimmt sie Aufgaben wie das Kochen von Essen, Massagen, ein Bad einlassen oder emotionale Unterstützung. Die theoretische Ausbildung braucht ein halbes Jahr, dann beginnt die der praktische Teil.

„Alle meine Hobbys habe ich zu Berufsvarianten umgewandelt“, sagt Katrin Becker, die nebenbei auch noch malt. Von ihren Yogakursen können sich alle angesprochen fühlen, betont sie.

„Es ist völlig egal, wie alt du bist, ob du groß oder klein, dick oder dünn bist“, sagt Katrin Becker. „Mein Hauptsatz ist: Vertraue dir selbst, deinem Körper, ganz egal, was ich anleite. Du machst, was du kannst und was dir guttut.“

Yoga-Kurse mit Jonathan Hartig finden jeden Dienstag ab 18.15 Uhr und 20 Uhr in der Alten Brücker Post statt. Online-Yoga-Kurse mit Katrin Becker sind mittwochs ab 19 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.dalpriya.com.

Von Johanna Uminski