Brück

Anlässlich der Ausstellung „Kunst Natur Umwelt“ mit sieben Künstlern aus drei Nationen wird am Sonntag, in die „Alte Brücker Post“ eingeladen. In der Reihe „Kunst und Kuchen“ stellt sich Maler Yury Shipulin den Fragen der Besucher – von 14 bis 17 Uhr.

Er ist 1967 im Nordkaukasus geboren, lebt seit 26 Jahren in Deutschland. Aktuell wohnt der studierte Architekt mit gut ausgeprägter handwerklicher Veranlagung in Lütte.

Von René Gaffron