Zwei Fineliner, rot und schwarz, ein selbst gebautes Lineal, Cuttermesser, eine Fliese, ein Stück Laminat: klingt nach einem Heimwerk-Projekt. Tatsächlich aber ist es Dieter Schleiß’ Handwerkszeug zum Rätseln. Wenn er sich seinem fernöstlichen Hobby, dem japanischen Sudoku, widmet, wird akribisch vorbereitet. „Ich habe schon mein ganzes Leben lang eine besondere Beziehung zu Zahlen“ verrät Dieter Schleiß (81). Der Maurer und Fliesenlegermeister im Ruhestand hat sich in seiner Berufslaufbahn neben dem handwerklichen auch um die Lohnbuchhaltung gekümmert.

16.000 Sudokus in elf Jahren

Daraus entwickelte sich neben dem Anspruch, sich lange geistig fit zu halten, die Vorliebe für Logikrätsel und eine Sammelleidenschaft für bereits gelöste Exemplare. Aufbewahrt werden die rund 16.000 quadratischen Mini-Rätsel im Bettkasten seines Hobbyraumes. Die Verpackungen für herzhaftes Käse-Knabbergebäck werden dafür recycelt. Geknabbert wird allerdings vor dem Fernseher, nicht beim Rätseln. Zu Spitzenzeiten löste Schleiß rund 30 Sudokus täglich. „Auch die, die in der MAZ sind.“ Neuen Rätselstoff gibt es zudem im Buchhandel um die Ecke.

Über Sudoku Sudoku ist die Bezeichnung für ein japanisches Logikrätsel. Der Wortherkunft nach setzt es sich aus den japanischen Wörter su (Nummer) und doku (einzeln) zusammen. Es ist aus neun Quadraten mit jeweils einem Gitter zu weiteren neun Feldern aufgebaut. Ziel ist es, in jedem der neun Quadrate die Ziffern eins bis neun jeweils nur einmal unterzubringen. Dazu sind einige Ziffern bereits vorgegeben. Der Rest muss logisch ergänzt werden.

Begleiter in einer schweren Zeit

Im Februar 2016 musste der sonst so aktive Rentner, der viel in den Bergen Italiens und in den Seebädern der Ostsee Urlaub macht, einen schweren gesundheitlichen Rückschlag verkraften. Doch sobald sich der 81-Jährige langsam von seinem Schlaganfall erholte, war bereits im Krankenbett das Sudoku-Büchlein wieder täglicher Begleiter. „Meine Frau konnte ich nicht dafür begeistern“, erzählt der Ur-Bad Belziger. Ehefrau Irma kocht und bäckt lieber. „Jeden Tag frisch, betont die 82-Jährige. Deshalb seien beide auch noch körperlich so fit. Natürlich auch wegen der Bewegung bei der Gartenarbeit.

Steine mit Geschichte

Doch nicht nur die Sudoku-Sammlung ist rekordverdächtig. In unzähligen Vitrinen schmückt eine Steinsammlung die Wände des Elternhauses, in dem Schleiß geboren wurde und bis heute lebt. „Hier sind schon Schulklassen durchgeschlendert“, sagt er und präsentiert stolz Fund- und Dekostücke. Die Steine sind lackiert, damit die Farben noch besser zur Geltung kommen. Bereits als kleiner Junge steckte er sich besondere Steine in die Hosentasche, um sie aufzubewahren. Finanziell gesehen sei die Sammlung von keinem großen Wert, jedoch aber die Summe verschiedenster Arten, Formen und ihrer Beschaffenheit ist besonders. Rund 70 Jahre Sammelgeschichte werden hinter den Glasscheiben präsentiert.

Abschalten im „Sommerhaus“

Schleiß’ kleines Reich, in dem neben seinem „Sudoku-Tisch“, dem Bettsofa und einigen Vitrinen auch ein Fernseher für Gemütlichkeit sorgt, wird in diesem Sommer zum Urlaubs-Domizil. „Meine Frau und ich sind sonst bis zu vier Mal im Jahr im Urlaub, aber durch Corona ist alles abgesagt worden“, so Schleiß. Fußball schauen sei auch nicht mehr das Gleiche, wenn kein Publikum im Stadion sei. Aber mit Ausruhen und ein paar Zahlenrätseln lässt sich so ein Vormittag auch angenehm gestalten. Inklusive Ausblick in den blühenden Garten.

Von Natalie Preißler