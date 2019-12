„Zaubermomente“ für Weihnachten sind verschickt

Bad Belzig

Weihnachten steht vor der Tür und die letzten „ Zaubermomente“ sind verschickt: Die Helferinnen der Bad Belziger Initiative haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um Kindern von bedürftigen Familien das Weihnachtsfest zu versüßen. Die MAZ-Leser haben sie dabei tatkräftig unterstützt: Rund 700 Euro sind bei der diesjährigen Spendenaktion „ Sterntaler“ für die Aktion „ Zaubermoment“ zusammengekommen.

Die Initiatorin Lina-Elisath Block freut sich über die großzügigen Spenden, von denen die Gruppe zum Beispiel Bücher, Kuscheltiere, Stoffe und Geschenkpapier bezahlt hat. „Durch das Extra-Geld hatten wir viel mehr Möglichkeiten“, erzählt Elisath-Block. „Die Pakete waren deswegen doppelt so groß wie letztes Jahr.“

Ein fertig gepacktes Weihnachtspaket für eine bedürftige Familie. Quelle: privat

Handgemachte Geschenke und gekaufte Spielzeuge

In den Boxen landeten neben Buntstiften, Schulbüchern, Kuscheltieren und Spielzeugfiguren auch jede Menge handgemachte Geschenke. In der Gruppe „ Zaubermoment“ haben sich viele Nähbegeisterte zusammengefunden, die zu Weihnachten Kirschkernkissen, kleine Kuscheltücher oder Babykleidung genäht haben. Ihr Wunsch ist es, Kindern aus Familien, die es gerade nicht so leicht haben, wenigstens an Heiligabend ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

„Kleckerbeträge“ hätte es von den MAZ-Lesern nicht gegeben. Einen Teil des Spendengeldes wird die Gruppe wahrscheinlich schon für das nächste Weihnachtsfest beiseite legen. Dann will die kleine Initiative Kinder beschenken, die Heiligabend im Krankenhaus verbringen müssen. „Vielleicht bringen wir auch einfach einen großen Sack Weihnachtsmänner in die Notaufnahme“, sagt Lina Elisath-Block.

Besonders gefreut hat sich die Gruppe über gute Seelen, die ihnen selbstgenähte Mützen oder Haarbänder per Post geschickt haben und die Geschenkboxen somit mit liebevollen Gaben bereichert haben. „Das war wirklich toll“, sagt die Initiatorin. Jetzt müssen die Bad Belzigerinnen nur noch die Geschenke für ihre eigenen Kinder verpacken.

MAZ-Leserspenden gehen an die Aktion „Zaubermoment“ Mit der Weihnachtsaktion „ Sterntaler“ helfen die Leser des Fläming-Echos dieses Jahr der ehrenamtlichen Aktion „ Zaubermoment“ aus Bad Belzig. Die Gruppe näht und kauft Weihnachtsgeschenke für die Kinder von Familien, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Alle Materialien, Spielzeuge und Verpackungen zahlen die freiwilligen Helferinnen selbst. Mit einer Überweisung auf das Spendenkonto der Gruppe können Sie die Aktion „ Zaubermoment“ unterstützen. Das Spendenkonto ist unter der IBAN DE12 1605 0000 1102 2461 62 zu erreichen. Da es sich bei der Aktion „ Zaubermoment“ nicht um einen eingetragenen Verein handelt, können leider keine Spendenquittungen ausgestellt werden.

Von Hannah Rüdiger