Raben

Am Sonntag nach Pfingsten versammelten sich die Gläubigen des Pfarrsprengels Raben/Rädigke, zu dem die Orte, Klepzig, Lehnsdorf, Mützdorf, Grubo, Raben/Rädigke, Buchholz und Lühnsdorf gehören, zum Waldgottesdienst. Anlass ist das Fest der Dreifaltigkeit gewesen. Diesmal war jedoch nicht wie gewohnt der Lehnsdorfer Forst der Veranstaltungsort, sondern Raben.

Zu verdanken ist das einem Impuls von Pfarrer Matthias Stephan. Im Mai des vergangenen Jahres waren nämlich erste Gedanken geäußert worden, mal etwas Besonderes schaffen zu wollen.

Idee aus der Bibel

Das „Zelt der Begegnung“ war zunächst eine theoretische Vorstellung. Es war dem „Alten Testament“ aus der Bibel entlehnt. Bis zum Herbst wurden aus dieser vagen Idee erste konkrete Gedanken und es begann die Phase genauer Planungen und Vorbereitungen, erinnern sich die Teilnehmer des Projektes.

Holz wurde im Kirchenwald der Orte Grubo und Raben geschlagen. Neben der Konstruktion waren bald selbst gestaltete Bilder auf Stoffzeltbahnen fertig. Sie bildeten die dekorativen Wände des Bauwerkes. „Zwar merkten die Akteure, dass dieses Projekt einen wesentlich größeren Arbeitsaufwand erforderte als ursprünglich angenommen. Doch niemand wollte mehr auf halbem Wege stehen bleiben“, bestätigt der Pfarrer die Begeisterung der Beteiligten.

So entstand in vielen Arbeitsstunden und bei manchen Wochenendeinsätzen dieses 6 x 10 Meter große Domizil. Es wurde in gemeinschaftlichem Kraftakt gerichtet und bietet nun auf selbst gezimmerten Holzbänken Platz für Dutzende Gäste.

Genehmigung bis Jahresende

Sie waren am Sonntag zur Einweihung bei strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Brise Wind zahlreich erschienen. Das Bauwerk, das die Gläubigen der Balkan-Dörfer einander näher gebracht hat, steht weiter allen Besuchern nahe dem gut frequentierten Spielplatz am Naturparkzentrum Raben offen.

Am Ende des Jahres –solange gilt die behördliche Genehmigung erst einmal – soll entschieden werden, wie es mit dem Gemeinschaftswerk weiter geht.

Von Norbert Ihms