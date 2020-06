Respektlos: Randale am Fläming-Bahnhof

Bad Belzig

Unschönes Bild auf der Bahnsteigseite des Fläming-Bahnhofes in Bad Belzig. Unbekannte haben dort zu Pfingsten randaliert. Eine Hand voll Bänke wurde trotz Verankerung umgekippt, die Blumen aus den Kisten gerissen und dann auf dem Pflaster verteilt. „Das ist nicht akzeptabel“, sagt Ingo Krugmann, Technikchef bei den Stadtwerken Bad Belzig.

Dem kommunalen Versorgungsunternehmen gehört das Gebäude. In seinen Auftrag sorgen Mitarbeiter von Fliedners Wohn- und Werkstätten regelmäßig für die Pflege der Außenanlagen. „Zweimal wöchentlich bin ich mit zwei Kollegen hier im Einsatz“, bestätigt Katja Steinmetz.

Blumenklau fast schon Gewohnheit

Nun müsse erst einmal für die Bepflanzung neu eingekauft werden. „Wir hatten gerade Studentenblumen, Petunien und Margeriten in die Kübel eingesetzt“, berichtet sie. Dass die Pflanzen sogar bis ins Gleisbett geworfen wurden, registriert sie mit Entsetzen. Bisher war es mitunter vorgekommen, dass Blumen mal entwendet wurden.

Heiko Friedrich, Leiter der Produktion in Seedoche, ärgert über die Respektlosigkeit im Umgang mit der Arbeitsleistung der Beschäftigten. 26 Behinderte gehören zur mobilen Truppe, die auch den Kurpark, das Gelände an der Burg Eisenhardt und am Krankenhaus in Ordnung halten. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie seien sie froh, dass sie seit kurzem wieder die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen könnten. „Und es macht sie betroffen, wenn ihre Arbeit buchstäblich mit Füßen getreten wird“, bestätigt Friedrich.

Inzwischen ist der Vorfall angezeigt worden, bestätigt die Polizeidirektion West. Die Ermittlungen sollen zeitnah beginnen, heißt es auf MAZ-Anfrage. Nach Einschätzung der Gesetzeshüter ist der Fläming-Bahnhof jedoch kein Kriminalitätsschwerpunkt in Bad Belzig.

Bistro wieder in Betrieb

Die gute Nachricht: Das Bistro mit allen Dienstleistungen ist wieder in Betrieb. „Wir haben jetzt wochentags von 6 bis 16 Uhr und am Wochenende von 8 bis 18 Uhr geöffnet“, so René Hackbart. Die mutmaßlichen Rowdys müssen also abends oder nachts am Werk gewesen sein. Denn am Montagmorgen machte der Betreiber die Entdeckung vor der Geschäftsftür.

Kameras im Umfeld aufzustellen war schon einmal von den Stadtvätern erörtert worden. 2016 und 2017 wurden nämlich häufig Graffiti illegal dort gesprüht. Doch als Begründung zur Videoüberwachung eines öffentlichen Platzes reichte das nicht aus.

