Bad Belzig

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in einem Bad Belziger Supermarkt in der Friedrich-Schiller-Straße Zigaretten geklaut und ist anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei sicherte Videoaufnahmen der Tat und nahm eine Strafanzeige auf.

Von MAZ