Zixdorfer Protest bewegt den X-2-Plus-Bus vorerst nicht zum Halten

Die Busse der Linie X 2, die seit einem Jahr zwischen Bad Belzig und Lutherstadt Wittenberg verkehrt, halten weiter nicht in Zixdorf. So war es auch Montagfrüh. Etwa 30 Bewohner aus Garrey-Zixdorf hatten sich an der Haltestelle versammelt und bekundeten dort Bedarf nach einer Busanbindung.

„Natürlich werden wir nicht die Straße betreten, um den Bus zum Anhalten zu zwingen“, erklärte Gabi Eissenberger. Gleichwohl sorgte der von ihr organisierte und vom Niemegker Pfarrer Daniel Geißler unterstützte Protest an der Haltestelle – gesichert von zwei Polizeibeamten – für Aufsehen.

Täglich 34 Bus-Passagen ohne Stopp in Zixdorf

Die Betreiberin der Pension „Zum weißen Raben“ macht mobil für eine Busverbindung in den Südzipfel von Potsdam-Mittelmark. Naheliegend wäre ihrer Meinung nach ein Stopp der X-2-Plus-Buslinie, die 17-mal am Tag in jede Richtung den Ort passiert. Auf Schildern hatten ihre Mitstreiter die Forderungen formuliert.

Noch ein Argument von Katja Barten für den direkten Stopp in Zixdorf. Sonst müssen die Kinder erst nach Niemegk oder Boßdorf kommen, um in den Expressbus einsteigen zu können. Quelle: René Gaffron

Für die nächsten zwei Wochen besteht – wie sonst in den Ferien und an den Wochenenden auch – keine Busverbindung. Sie wird nur an Schultagen zweimal gewährt, damit die Kinder zum Unterricht kommen. „Das ist schon bisher eine Zumutung gewesen“, erklärt Gabi Eissenberger nochmals.

Noch mehr Fahrgemeinschaften nach Niemegk nötig

„Jetzt, da fünf ukrainische Familien in den beiden Orten erst einmal Zuflucht gefunden haben, wird es noch schwieriger, die Fahrgemeinschaften zu organisieren.“ Doch dies ist wichtig für die Integration der Kinder in der Tagesstätte und den Besuch der Sprachkurse, die im Familienzentrum Niemegk organisiert werden.

Landwirt Ulrich Kobusch aus Zixdorf hat wenig Verständnis für die Logik der Expresslinie von Bad Belzig nach Lutherstadt Wittenberg. Quelle: René Gaffron

„Dass der Bus nicht halten kann, lässt sich hier nicht vermitteln“, bestätig Ulrich Kobusch. „Unser Junge musste unlängst nach Niemegk fahren, um dort in den Bus nach Wittenberg zu steigen, der dann direkt an unserer Haustür vorbeirollt“, berichtet der Landwirt. Dem Argument, die Passage sei den engen zeitlichen Übergangen an den Bahnhöfen in Bad Belzig und Wittenberg geschuldet, wollen die Anrainer nicht so recht glauben.

Buslinie erscheint Anliegern am Rande beispielhaft bürokratisch

„Die politischen Instanzen müssen sich bewegen“, fordert Andreas Grünthal. Der Ortsvorsteher des Doppeldorfes verweist beispielhaft auf die Flexibilität, welche die Bevölkerung auf dem Lande ohnehin und jetzt bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen speziell beweise.

Protest an der Haltestelle in Zixdorf. Andreas Grünthal, Ortsvorsteher von Garrey-Zixdorf, fordert Bewegung von der Politik. Quelle: René Gaffron

Jens Hinze, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Mühlenfließ, zeigt sich wie Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe solidarisch. Er machte deutlich, dass Zixdorf kein Einzelfall sei. „Hier aber liegt die Lösung des Problems buchstäblich auf der Straße“, sagt er. Doch weiß er: „Die politischen Wege sind mitunter ziemlich verworren.“

Das Verständnis wird dadurch erschwert, dass im Nachbardorf Boßdorf (Sachsen-Anhalt) dank der Einflussnahme des in Abtsdorf lebenden Stadtrates Matthias Hauss (Freie Wähler) nur eine provisorische Haltestelle markiert, aber etabliert wurde.

Verwunderung über provisorischen Halt in Boßdorf

Der normgerecht ausgebaute Halt in Zixdorf auf der märkischen Flämingseite soll jedoch nicht die Ansprüche erfüllen. Außerdem werden die Zixdorfer Beschwerdeführer hierzulande gern daran erinnert, dass es sich nur um die Umleitung handle.

Protest an der Haltestelle in Zixdorf. 30 Einwohner fordern, dass der Plus-Bus von Bad Belzig nach Wittenberg dort nicht länger ohne Stopp durchfährt. Quelle: René Gaffron

„Wohl geht die Linie über Hohenwerbig und Zeuden und ist nur wegen der Bauarbeiten an der B 2 bei Dietersdorf auf einer anderen Route unterwegs“, räumt Gabi Eissenberger ein. Aber der Bus wäre gerade von Zixdorf in beide Richtungen und von Boßdorf und Kropstädt nach Wittenberg stark frequentiert“, haben die Kritiker beobachtet und würden daher diese Trasse weiter empfehlen.

Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark sucht Gespräch mit Bürgern

Spontanes Einlenken scheint der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark und der Verkehrsgesellschaft nicht möglich. Aber die Behörden sind mit den Bürgern inzwischen im Gespräch, teilt Kai-Uwe Schwinzert, der Sprecher der Kreisverwaltung, mit.

„Aus verschiedenen Gründen – wie Linienführung, Expressbuskonzept und Konzessionsfragen – steht ein zusätzlicher Halt auf der Linie X2 dabei nicht im Vordergrund“, schreibt er auf MAZ-Anfrage.

Lokale Lösung rund um Niemegk wird geprüft

„Für das durch die Aufnahme der ukrainischen Geflüchteten entstandene Mobilitätsbedürfnis, welches nach eigener Einschätzung eher lokal ausgeprägt ist, könnte sich die Ausweitung bestehender Linien (582: Bad Belzig – Treuenbrietzen; 583: Niemegk – Hohenwerbig- Garrey) anbieten.

Andrang an der Haltestelle: Der Bus der Linie X 2 hat auch Montagfrüh keinen Stopp in Zixdorf eingelegt. Die Bürger hoffen darauf. Quelle: Juliane Barten

Auch dafür müssten Voraussetzungen erfüllt sein, die der Landkreis derzeit kurzfristig prüfe. Der Fachdienst Verkehrsmanagement bemühe sich demnach aktiv um eine Lösung. Die Amtsverwaltung Niemegk sei unterrichtet. Mit der aktuellen Situation werden sich die Betroffenen nicht zufrieden geben. Das hat Ihr Protest am Montagmorgen jedenfalls zum Ausdruck gebracht.

Von René Gaffron