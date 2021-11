Bad Belzig

Die Nordmanntannen, die David Bachmann in den vergangenen Tagen in der Nähe von Bad Belzig mit einem roten Bändchen markiert hat, erwartet eine Karriere als Weihnachtsbaum. Noch stehen die Weihnachtsbäume in spe jedoch im Wald. „Wir schlagen sie erst direkt vor den einzelnen Verkaufswochenenden. So ist garantiert, dass jeder Kunde mit einem frischen Baum nach Hause geht“, erklärt er.

Um solch ein Bändchen mit dem Aufdruck „Frohes Fest“ zu erhaschen, mussten sich die Bäume schon während ihres ganzen Baumlebens ins Zeug legen. Kerzengerade gewachsen, mit gleichmäßigen Zweigen rundherum und wohlgeformt müssen Exemplare sein, die als Weihnachtsbaum einen großen Auftritt bekommen sollen. Bachmanns Anspruch ist hoch: „Ich verkaufe nur Bäume, die ich mir selbst auch ins Wohnzimmer stellen würde.“

Hier steht, was bald geschlagen wird. Quelle: Bärbel Kraemer

Die schon ausgewählten Bäume, die auf einer Plantage im Grünen Grund am Rand der Stadt wachsen, sind von unterschiedlicher Größe. In der Gunst der Kundschaft stehen Exemplare ganz weit oben, die zwischen 1,60 und 2 Meter hoch sind. „Seit einigen Jahren beobachte ich aber auch den Trend, dass bis zu 3 Meter hohe Bäume gewünscht sind“, sagt Bachmann.

Manche Christbäume reichen bis unter das Dach

Diese Schmuckstücke werden längst nicht mehr nur von Menschen gekauft, die in Häusern mit entsprechender Deckenhöhe leben. Immer öfter holen sich Eigenheimbesitzer einen derartig hohen Baum, deren Haus einen offenen Dachstuhl hat. So reicht der Weihnachtsbaum vom Erdgeschoss bis ins Obergeschoss.

Drei Termine im Dezember Der Weihnachtsbaumverkauf findet 100 Meter hinter dem Ortsausgang Bad Belzig in Richtung Borne statt. Verkaufstage sind am 4., 11., und 18. Dezember 2021 jeweils von 10 bis 16 Uhr. Vorbestellungen und Termine zum Verkauf in der Woche unter 0174/9098500.

Durchschnittlich neun Jahre dauert es, bis aus einem etwa zehn Zentimeter langen Setzling ein etwa 1,50 Meter großer Nadelbaum geworden ist. In manchen Jahren ist diese Größe schneller erreicht, in manchen dauert es länger. „Das Wachstum hängt einerseits von der Bodenqualität, andererseits von der Witterung ab“, erklärt der Baumexperte.

Ein gutes Jahr für Weihnachtsbäume

Für seine Weihnachtsbäume war 2021 ein gutes Jahr. Der Regen im Frühjahr und im Sommer kam jeweils zur richtigen Zeit und auch im Herbst, als die nächste Weihnachtsbaumgeneration in Handarbeit gepflanzt wurde, hat das Wetter gepasst.

Blick in die Weihnachtsbaumkinderstube. Quelle: Bärbel Kraemer

3000 Mini-Weihnachtsbäumchen in „Fadenlänge“ von etwa zehn Zentimetern hat die Familie in den vergangenen Wochen in den Boden gebracht. Um sich deren Zukunft als Baum im Lichterschein vorzustellen, braucht man jedoch Phantasie. Anders bei den Baumgeschwistern, die vor fünf bis sechs Jahren gepflanzt wurden. In diesem Alter, so David Bauchmann, zeichnet sich bereits ab, welches Bäumchen das Zeug zum Weihnachtsbaum hat und welches nicht.

Krumme Äste dienen als Tannengrün

Die Zweige von Bäumen, die krumm und ungleichmäßig gewachsen sind, werden hingegen als Tannengrün verkauft. Die übrigbleibenden Stämme werden danach zu Hackschnitzeln geschreddert und dem Kreislauf wieder zugeführt. Das ist der Lauf der Dinge.

Doch zurück zu den Bäumen, deren großer Auftritt als Weihnachtsbaum immer näher rückt. David Bachmann geht davon aus, dass 500 bis 600 Exemplare für den Verkauf am 4., 11. und 18. Dezember geschlagen werden müssen - hauptsächlich Nordmanntannen.

Die sprichwörtliche Wiege dieser Bäume steht jedoch in Georgien, wo Zapfen in Handarbeit von riesigen Bäumen geerntet werden. Aus dem georgischen Saatgut werden dann in Forstbaumschulen in Deutschland Setzlinge gezogen, die verkauft werden.

Maxi Klage und Luke Bachmann im Weihnachtsbaumwald. Quelle: Bärbel Kraemer

Drei Jahre dauert es durchschnittlich, bis aus einem Samenkorn ein zehn Zentimeter großer Setzling geworden ist. In dieser Phase werden die Mini-Weihnachtsbäumchen an Anbauer wie David Bachmann verkauft. Da er auf den Flächen keinerlei Pestizide oder Dünger einsetzt, braucht es durchschnittlich ein bis zwei Jahre länger, bis er seine Bäume ernten kann.

Die Douglasie wird immer beliebter

Neben den Nordmanntannen, die ihrer weichen Nadeln wegen nicht pieksen und die auch nicht nadeln, interessieren sich Baumkunden immer öfter für eine Douglasie als Weihnachtsbaum. Die bringt, wie ebenfalls erhältliche Fichten, Kiefern und Blaufichten, auch noch den so beliebten Baumduft mit ins Weihnachtszimmer.

Von Bärbel Kraemer