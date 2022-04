Bad Belzig

Das ist auf jeden Fall interaktiv: Die Zukunftsschusterei Bad Belzig lädt zum Rundgang durch die historische Altstadt ein. Am Donnerstag, 17 Uhr, ist Treff an der Burg Eisenhardt. Von dort geht es via Marktplatz, Marienkirche, „Hofgarten“-Kino ins Mühlenhölzchen.

Felix Hartenstein und seine Mitstreiter zeichnen für die – nicht nur digitale -Bürgerbeteiligung bei der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts für die Zeit bis mindestens 2035 verantwortlich. Insofern hoffen sie auf Vorschläge, für die Innenstadtbelebung, Grünflächengestaltung sowie (touristische) Wegegestaltung. Für die Tour sind etwa zwei Stunden geplant.

Führung für die Zugezogenen

Nach der guten Resonanz in den vergangenen Jahren, bietet Bill Nickl, Gästeführer aus Bad Belzig, auch dieses Jahr wieder für die neu Zugezogenen eine 2-stündige Stadt – und Burgführung an. Das ist eine kompakte und unterhaltsame Möglichkeit, das neue Zuhause und dessen reichhaltige Geschichte näher kennen zu lernen. Schon länger Eingesessene sind nicht minder willkommen. Treff ist Freitag, 17 Uhr, vor dem Rathaus.

Kosten: Auf Spendenbasis. Eine kurze Anmeldung per Mail wird erbeten: bill.nickl@posteo.de

Von René Gaffron