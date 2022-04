Zu Ostern in Bad Belzig: erste große bunte Tanzparty nach langer Pause

Bad Belzig

Bunt, laut und mit vielen Beats pro Sekunde. So sind die 90er-und der Beginn der 2000er Jahre in Erinnerung. Es gibt wohl kein besseres Fest als Ostern, um die gute alte Zeit zu preisen. Folgerichtig wird die Albert-Baur-Halle in Bad Belzig nach langer Zeit wieder zum Tanztempel.

Bei „Rhythm Is A Dancer“ von Snap, „Hyper, Hyper“ von Scooter sowie „Be My Lover“ von La Bouche vibriert der Hallenboden, lautet das Versprechen. Das versteht sich bei der Musik von selbst. Erst recht bei dem Sound und den Kulissen, die aufgefahren werden. Das Party-Konzept von DJ Raik Ruscher bewährte sich seit 2015 schon mehr als 500 Mal in Sachsen.

Party mit einem Jahr Verspätung in Bad Belzig

Nun kommt der Feier-Marathon in den Hohen Fläming. „Das war schon vor einem Jahr geplant. Nun sind wir froh, dass das Spektakel endlich über die Bühne gehen kann“, sagt Christoph Wieland, der gemeinsam mit René Hackbart Veranstalter ist. Es gelten zwar keine 2- oder 3-G-Vorschriften. Gleichwohl appellieren die Gastgeber an das Verantwortungsbewusstsein der Besucher. Erwartet wird die Jugend von damals und durchaus deren Nachwuchs.

Los geht es am Sonnabend, 16. April, um 21 Uhr. Zutritt für alle ab 16 Jahren (Jugendliche nötigenfalls mit dem Muttizettel). Zuerst legt der regelmäßig im Keller von Burg Eisenhardt gefeierte DJ Blacckspin aus Brandenburg an der Havel auf, heißt es in der Ankündigung.

Kostüme und Accessoires in der Albert-Baur-Halle gern gesehen

Gegen Mitternacht stehen dann die Partytänzer mal im Superhelden-Kostüm und mal im Military-Look auf der Bühne. Wer will, zieht Leuchtklamotten an, bringt die Trillerpfeife mit und lässt sich vor Ort noch mit LED-Lichtern ausstatten.

Venga-Venga-Party am Sonnabend, 21 bis 3 Uhr, Albert-Baur-Halle, Bad Belzig; Eintritt: 15 Euro.

Von René Gaffron