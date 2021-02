Zu den tollen Tagen wird in Bad Belzig Karneval in der Tüte verteilt

Bad Belzig

Feste müssen gefeiert werden wie sie fallen. Damit, dass die tollen Tage – als Tribut an die Covid-19-Pandemie – ausfallen sollen, kann sich das närrische Volk in Bad Belzig jedenfalls nur schweren Herzens arrangieren. „Maskenball ist überall“, heißt das Motto gerade für diese Saison des Belziger Karnevelsvereins. Also wurde am Sonnabend improvisiert.

Ein paar Konfettisind in der Züte . Quelle: René Gaffron

Anzeige

Karneval in der Tüte wurde verteilt. „Darin befinden sich der aktuelle Orden, Papierschlangen und viele bunte Konfetti“, verrät Yvonne Rüdiger. „Deshalb empfehlen wir – angeblich zum Schutz der zerbrechlichen Fracht – das Öffnen des Präsentes auf dem Teppichboden“, sagt die Frohnatur mit einem Augenzwinkern. Nachhaltige Wirkung also garantiert.

Veranstaltungen waren vorbereitet

Selbst ist sie die Tanztrainerin für die Mädchen aus der Prinzengarde, Fünkchen und Püppies. „Wir haben zwar für die Saison geübt, doch leider konnte keiner der geplanten Auftritte stattfinden“, bilanziert die 45-Jährige. Kurz vor dem 11. November begann die Corona-bedingte Veranstaltungsruhe. Der Saisonhöhepunkt sollte dennoch nicht unbemerkt vorübergehen. Also wurde mit Unterstützung von Beatrice Burdag in aufwendiger Heimarbeit gebastelt und gepackt, was an die Schützlinge zu verteilen war.

Yvonne Rüdiger zeigt den Orden der Saison. Quelle: René Gaffron

Die fünfte Jahreszeit kommt diesmal obendrein frostig daher. Bei Temperaturen von minus fünf Grad Celsius und einer nach wie vor gut ausgeprägten Schneedecke wurden nach Plan etwa drei Hand voll Adressen aufgesucht, um das Souvenir jeweils persönlich zu übergeben. Die Begleitung oblag niemand geringerem als Ihren Tollitäten Mandy I. und Martin LII. Das zweite Jahr in Folge bekleiden Mandy Herbke und Martin Borowiak auf dem Thron und sammeln besondere Eindrücke.

Prinzenpaar in zweiter Amtszeit

Gerade von Wiesenburg nach Bad Belzig umgezogen, wird ihnen prompt aus vorbeifahrenden Autos und aus Fenstern zugewunken. „Schöne Überraschung“, freut sich auch Marlin Schulz, die in der historischen Altstadt besucht wird.

Im Konfettiregen: Leah Gruszka. Quelle: René Gaffron

Nicht minder die Freude bei Manuela Gruszka und Tochter Leah. Sie haben sich zur Feier des Tages sogar kostümiert und die Wohnung ist farbenfroh dekoriert. Da hebt die Ladung Konfetti allemal die Stimmung: Belici helau!

Von René Gaffron