Die Zukunft der kleinen Kirchengemeinden im Hohen Fläming ist Thema einer Diskussion. Vertreter der Landeskirche aus Berlin sind am Freitag, 11. September, 17.30 Uhr, in der Marienkirche Bad Belzig dabei, teilt der Niemegker Pfarrer Daniel Geißler mit. Thema: „Wie viele Mitglieder braucht eine Kirchengemeinde, um weiterhin eine selbstständige Körperschaft öffentlichen Rechts zu sein?“

300 Mitglieder als Mindestzahl geplant

Bei ihrer nächsten Synode will die Landeskirche sich mit der Frage nach einer Mindestgemeindegliederanzahl beschäftigen und diese vermutlich auf 300 Mitglieder setzen. Viele der Gemeinden im märkischen Südwesten liegen unter dieser Grenze. Was bedeutet das für deren Zukunft? Was sind Pläne, Vor- und Nachteile?

Die Pröpstin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christina-Maria Bammel, wurde am 21. Februar 2020 in ihr neues Amt eingeführt. Quelle: EKBO

Die Veranstaltung ist laut dem Geistlichen ein Teil des Konsultationsprozesses „Zukunft der Gemeinden“, bei dem die Mitglieder der betroffenen Kirchengemeinden zu Wort kommen sollen und sich mit ihren Sorgen, Wünschen und Problemen in die Strukturdebatte einbringen. Pröpstin Christina-Maria Bammel wird den derzeitigen Stand der Überlegungen darstellen, sich den Fragen des Publikums stellen und mögliche Vorgehensweisen für die hiesigen Gemeinden verabreden.

„Strukturveränderungen lösen oft Ängste aus. Für viele Gemeinden besteht die Sorge, dass Gewachsenes kaputt gemacht werden könnte“, so Bammel. Umso wichtiger sei es, miteinander zu reden und vielfältigen Veränderungsmöglichkeiten so Raum zu geben, wie es passt. Denn sie stellt auch fest: „Die eigentliche Transformation findet schon längst statt. Also lautet die Frage, ob wir geistesgegenwärtig genug, darauf Einfluss zu nehmen?“

Nicht vor Prognosen resignieren

Niemand will und soll vor Prognosen resignieren. Ehrenamtliche und Berufliche in kleinen Gemeinden stöhnen seit langem gleichermaßen über das hohe Maß an Verwaltungsaufgaben, die verbunden sind mit dem Status der Körperschaft öffentlichen Rechts. „Was könnte da entlasten? Darum geht es in Gesprächen, die wir vor allem in den ländlichen Räumen führen möchten“, heißt es in der Ankündigung.

Wer an der Diskussion teilnehmen möchte, muss sich anmelden unter 03382/291 oder Mail an suptur.lehnin@ekmb.de.

