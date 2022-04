Bad Belzig/Golzow

Am Donnerstag ist es soweit: In ganz Brandenburg steigt der Zukunftstag. Er erlebt die 20. Auflage. Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 haben dann wieder die Möglichkeit, einen Tag lang verschiedene Berufe kennenzulernen. Gleichzeitig sollen die Aktionen in den teilnehmenden Unternehmen dafür sorgen, dass veraltete Rollenklischees über vermeintliche Frauen- und Männerberufe aufgehoben werden.

Aus dem Hohen Fläming beteiligen sich in diesem Jahr zwei Hand voll Unternehmen. So können die Interessierten im Paulinen-Hof Kuhlowitz mehr erfahren über Gastgewerbe, Tourismus, Veranstaltungsmanagement und Hauswirtschaft. In Borkheide gewähren sowohl die Prüfstelle für Feuerwehrtechnik als auch Möbelhersteller Rodenberg spannende Einblicke in den Betriebsalltag.

Paulina Block wurde in Bad Belzig zur Straßenwärterin ausgebildet. Quelle: Josephine Mühln

In bewährter Weise lädt auch die Straßenmeisterei Bad Belzig ein. Von 9 bis 14 Uhr lässt sich theoretisch und praktisch erfahren, was die Straßenwärter zu tun haben. Mutige steigen beim Besuch des Domizils am Bad Belziger Stadtrand auf die Hubarbeitsbühne. Alle Offerten sind gelistet auf der Internetpräsenz: ZukunftstagBrandenburg.de

Lehrer informieren sich auf Bauernhöfen

Golzow Bereits am Montag startet die Berufsorientierungstournee, bei der wieder die Grünen Berufe in den Fokus gerückt werden. Dies ist ein Tagesseminar für Lehrer und Betreuer von jungen Leuten, die sich für die Zukunft auf den Dörfern engagieren.

Die Berufsorientierungstournee zum Thema grüne Berufe machte 2019 bei der Elki Milchproduktion in Reetz Halt. Quelle: Hannah Rüdiger

Unter anderem in Golzow bei der Agrar Planetal GmbH und auf dem Pernitzer Ökohof sowie beim Kreisbauernverband in Ragösen werden die Teilnehmer über moderne Landwirtschaft und Perspektiven- nicht nur im Stall und auf dem Acker – informiert. Das ist ein Angebot des Bauernverbandes in Kooperation mit dem Arbeitskreis Schule & Wirtschaft am Technologie und Gründerzentrum Bad Belzig.

Anmeldung erbeten: Linda Schröder, Bad Belzig, 033841 / 65 381

Von René Gaffron