Zum Glück ist es inzwischen abends jetzt länger hell. Denn im Hohen Fläming gingen am Freitagabend einige Lichter und Elektrogeräte aus. Mehrere fast zeitgleiche Stromausfälle wurden in Bad Belzig und Umgebung registriert.

„Es haben sich kurz nach 18 Uhr drei Havarien fast zeitgleich ereignet. Deshalb prüfen wir noch, ob es einen Zusammenhang und primär eine Ursache dafür gibt“, sagt Thomas Lennecke. Wie der Netzbetriebsmeister vom Edis-Regionalzentrum in Bad Belzig bestätigt, waren einige hundert Kunden betroffen.

Feuerwehr Bad Belzig wurde alarmiert

Spektakulär wirkte vor allem der Kurzschluss in der Trafo-Station am Borussiaweg. Ein Knall und der Lichtbogen sorgten für Aufsehen am Heinrich-Rau-Stadion. Doch lediglich etwas Qualm war die Folge. Die freiwillige Feuerwehr wurde trotzdem alarmiert. Sie rückte mit neun Kameraden aus und stellte den Brandschutz sicher. „Für uns gab es letztlich keinen Handlungsbedarf“, berichtet Ortswehrführer Raphael Thon.

Vorübergehend kam am Heinrich-Raus-Stadion in Bad Belzig das Notstromaggregat von Regionalversorger Edis zum Einsatz Quelle: René Gaffron

Um so mehr für den Stromversorger, dessen Schaltstelle nicht mehr zu gebrauchen war. Die Ursachen-Forschung ist bei dem Schadensbild kaum möglich, heißt es. Indes kam das neue Notstromaggregat des Regionalversorgers zum Einsatz, um den Spielbetrieb des FC Borussia Belzig 1913 und eine Jugendweihefeier auf dem Gelände am Wochenende abzusichern.

Monteure von Elektro-Belitz reparieren den Schaden

Inzwischen sind Kollegen der Firma Elektro-Belitz mit mit der Reparatur beschäftigt. „Spätestens am Dienstag läuft alles wieder regulär“, sagt Christian Brechlin vom Dienstleister.

Eine Leitung ging parallel am Schwanebecker Weg in Bad Belzig defekt. In der Folge blieb der Gewerbepark Seedoche unversorgt. Doch hatten die Betriebe dort schon Feierabend und so blieben die Folgen überschaubar.

Schließlich ging auch eine 20-kV-Leitung direkt in Schmerwitz kaputt. Nach mehreren Umschaltungen war der Fehler lokalisiert und überbrückt. Vom Umspannwerk Lübnitz kommend soll das Mittelspannungskabel auch Schlamau, Neuehütten, Reetzerhütten, Reeetz und Reppinichen versorgen. Das war dann bis 21.30 Uhr, also eine Stunde nach Sonnenuntergang, nicht möglich.

Am Sonnabend haben die Monteure des Bereitschaftsdienstes den Defekt behoben.

Von René Gaffron