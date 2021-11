Bad Belzig

„Mit den Masken hätten wir Euch kaum erkannt – aber wir tanzen das Virus gegen die Wand“, so haben es Mandy I. und Martin LII. voller Zuversicht proklamiert. Denn das Prinzenpaar des Belziger Karnevalsvereins geht in seine dritte Amtszeit.

Zur Galerie Impressionen vom Start in die 58. närrische Saison in Bad Belzig

Sie wurde am Donnerstag Vormittag mit Jubel, Trubel, Heiterkeit am Marktplatz eingeläutet. Motto der 58. Saison: „Wir impfen mit Konfetti“ . Die besonderen Umstände haben die Narren ausgenutzt und Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) vorübergehend entführt.

Ein 50-Euro-Schein reicht nicht

Denn das Stadtoberhaupt hat zwar den Schlüssel für das Rathaus herausgerückt und auch dem Brauch entsprechend die Stadtkasse überreicht. Doch weil sie wieder einmal leer war, sollte der Verwaltungschef diesmal persönlich in Haftung genommen werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Versuch, sich mit einem 50-Euro-Schein aus der Affäre zu ziehen, war natürlich unzureichend und zum Scheitern verurteilt. Während der Geheimsitzung im Burgbräuhaus ab Mittag sollten ihm Zugeständnisse zur Vereinsförderung abgerungen werden.

Unterwegs mit Kutsche

Sehr zahlreich wenn auch nicht so dicht gedrängt wie in früheren Jahren hatte sich gegen 11 Uhr das närrische Volk in der Altstadt versammelt, um den Beginn der fünften Jahreszeit zu zelebrieren. Allen voran: Ehrenprinzessin Renate Ahlert, die in der ersten Saison 1957 das Zepter schwang.

Das närrische Volk hat im offenen Kremser von Martin Meier aus Fredersdorf ein fröhliche Fuhre durch Bad Belzig veranstaltet. Quelle: René Gaffron

Auf das ganz große Spektakel mit Musik und Tanz hatten die Karnevalisten verzichtet. Denn schließlich muss wegen der Covid-19-Pandemie dem Infektionsschutz weiter Tribut gezollt werden. So brachten Präsident Andreas Burdag, Elferrat und Gefolge ihre Botschaft mit einer lustigen Fuhre selbst den Leuten nah. Ein offener Kremser von Martin Meier aus Fredersdorf war gerade gut genug dafür.

Kremser mit Party-Musik

Vier Pferde hatte er angespannt. „Sie sind schon Festumzüge gewöhnt“, erzählt der Kutscher, der mit Rainer Helle die Zügel fest in den Händen hielt. Der Wagen grün-weiß in Vereins- und Stadtfarben dekoriert war also ein Blickfang und dank Party-Musik aus der Lautsprecherbox auch nicht zu überhören.

Stimmung und Konfetti: Im Kremser ging es durch die Altstadt. Quelle: René Gaffron

Am Rande wurden Konfetti gestreut, und Bonbons an Passanten verteilt. Großes Hallo auch bei der Passage bei den befreundeten Schülern und Lehrern der Förderschule „Am Grünen Grund“.

Fröhliche Fuhre vorbei an der Förderschule "Am Grünen Grund". Dort wurde dem offenen Prinzenpaar im offenen Kremser zugewunken. Quelle: Frank Schulze

„Wir haben Großes vor, wenn man uns lässt“, verkündet Zeremonienmeister Hannes Völker schon mal. Auf jeden Fall ist im Februar die Albert-Baur-Halle für Veranstaltungen reserviert und die Tanzgruppen trainieren wieder.

Detlef Nispel hält dem Belziger Karnevalsverein die Treue. Quelle: René Gaffron

„Ich freue mich, wenn etwas stattfinden wird“, sagt Detlef Nispel. Selbst einst aktiv erinnert er sich gern an Sitzungen in der Schmerwitzer „Fläming-Klause“ in den 90er-Jahren.

Beim Schneewalzer in der Herbstsonne steckten Mandy Herbke und Martin Borowiak alle mit guter Laune an. „Nachdem der Karneval uns gefunden hat, wir in der Rolle aufgehen und schon viel Freude hatten, hoffen wir eine ganze Saison bestreiten zu können“, sagt ihre Tollität, die hauptberuflich Abteilungsleiterin bei einer Bank ist.

Prinzenpaar plant Hochzeit

„Wir hatten nach dem abrupten Ende 2019 in der vorigen Saison zwar einen einzigartigen Ordensverleih mit Drive-In-Empfang und die Verteilaktion mit Konfettitüten“, berichtet Martin Borowiak. „Ansonsten aber viel Leerlauf“. So stehen noch die Teilnahmen an Sitzungen befreundeter Vereine und auch die Teilnahme am Umzug während des Altstadtsommers auf der Agenda, erklären die beiden ihre Motivation.

In Bad Belzig regieren Mandy I. und Martin LII. weiter. Hier tanzen sie den Schneewalzer in der Herbstsonne vor dem Rathaus. Quelle: René Gaffron

Mithin sind beide vor einem Jahr von Wiesenburg nach Bad Belzig umgezogen. Sie sind inzwischen verlobt und nun steht auch fest, dass es nächstes Jahr per Kutsche zum Standesamt gehen wird.

Von René Gaffron