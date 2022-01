Die Kreuzung Lübnitzer Straße mit Gliener Straße und Steinstraße in Bad Belzig bleibt gefährlich. Mittwoch kam es dort wieder zu einem Unfall. Ein Hyundai-Fahrer hat wohl die Vorfahrt missachtet.

Zusammenstoß am Schweinemarkt in Bad Belzig: Autofahrerin verletzt

