Bad Belzig

Wegen gegenseitiger, gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei jetzt gegen zwei Männer. Sie hatten sich am frühen Mittwochabend in Bad Belzig an einem Supermarkt in der Niemegker Straße eine Schlägerei geliefert. Gegen 17.30 Uhr ist die Polizei gerufen worden.

Nach einem gemeinschaftlichen Trinkgelage war es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 22-jährigen Somalier und einem 38-jährigen Deutschen gekommen. „Dieser endete schließlich in einer wechselseitig begangenen Körperverletzung“, erklärt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West.

Opfer lag bereits am Boden

Dabei soll der Somalier mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf seines Gegners getreten haben, obwohl der bereits am Boden lag. Der Deutsche wiederum soll zuvor seinerseits auf den Somalier eingeschlagen haben. „Während der 22-jährige Somalier keine sichtbaren Verletzungen davontrug, erlitt der 38-jährige Deutsche Hämatome und Schwellungen im Gesicht. Er musste durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden“, teilt der Polizeisprecher weiter mit.

Erheblich alkoholisiert

„Beide Männer standen erheblich unter dem Einfluss von Alkohol“, schildert Polizist Oliver Berholz. Die von seinen Kollegen vor Ort durchgeführten Alkoholtests ergaben Werte, die weit über einem Promille lagen.

Von MAZ