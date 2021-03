Zwei Männer mit Drogen-Tütchen in Bad Belzig erwischt    

Bad Belzig

Einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Polizisten am späten Mittwochabend in Bad Belzig geahndet. In der Erich-Weinert-Straße kontrollierten sie gegen 23.30 Uhr zwei Männer.

Dabei stellten die Beamten mehrere mitgeführte Tütchen mit Betäubungsmitteln fest. Die Drogen wurden sichergestellt und zwei Strafanzeigen gegen die Männer gefertigt.

Zudem lag gegen einen der beiden Männer eine Fahndungsnotiz zur Ermittlung des Aufenthaltsortes durch eine Justizbehörde vor.

Nach Klärung des aktuellen Aufenthaltsortes wurden die beiden Männer entlassen. Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg übernommen.

Von MAZ