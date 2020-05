Virus-Krise: Bad Belzig erwartet Minus von fast zwei Millionen Euro

Gustav Adolf Horn wurde 1954 in Nümbrecht ( Nordrhein-Westfalen) geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Uni Bonn und an der London School of Economics. Er promovierte und habilitierte in Makroökonomie an der TU Berlin.

Von 1986 bis 2004 war er Wissenschaftler am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ( DIW) in Berlin. 2005 wurde Gustav Horn als Wissenschaftlicher Direktor an das neu gegründete Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung berufen.

Seit 1997 lebt Gustav Horn in Bad Belzig. Im Mai 2019 wurde er in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Seit Dezember 2019 ist er Mitglied im SPD-Bundesvorstand.

Aktuell hat er ein Buch mit dem Titel „Gegensteuern“ beim Ch. Links Verlag publiziert.

Die neoliberale Wirtschaftspolitik wird darin als eine Ursache des Rechtspopulismus ausgemacht. In seiner Schrift erklärt der Autor, was nach Corona verbessert werden muss.