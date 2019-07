Bad Belzig

Mit großer Beteiligung von Bürgern sind am Dienstagvormittag in der Bad Belziger Innenstadt weitere Stolpersteine verlegt worden. Sie erinnern im Gehweg vor dem ehemaligen Kaufhaus der Familie in der Sandberger Straße 10 an Ida Sachs und ihren Sohn Rudi Sachs.N

Zur Galerie Der Kölner Künstler Gunter Demnig hat in Bad Belzig Stolpersteine verlegt.

Die Juden waren nach den Erlebnissen der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 vor der damit einsetzenden Verfolgung durch Nationalsozialisten aus Deutschland geflohen.

„Brillanteste Idee zur Erinnerungskultur“

Der Kölner Künstler Gunter Demnig, der seit 1992 allein in Deutschland rund 1265 dieser Betonsteine mit Messing-Tafeln verlegt hat, bettete die Erinnerung an die Kaufleute mit Hilfe von Mitarbeitern des Bauhofes in das Pflaster. Drumherum folgten gut 50 Bürger der Gedenkstunde.

Bad Belzigs Bürgermeister, Roland Leisegang (parteilos), hält diese Form der Erinnerung für „eine der brillantesten Ideen zur Erinnerungskultur“. Die nunmehr drei Stolpersteine in der Stadt seien immer präsent. „Man kann sie nicht wegschieben, wenn man täglich beim Weg über den Gehweg an die Vergangenheit erinnert wird“.

Im Jahr 2017 war der erste Stolperstein der Stadt verlegt worden für Dagobert Bornheim. Er ist in der Straße der Einheit eingelassen worden.

Belziger Forum forscht im Fläming

Initiatoren des inzwischen zweiten und dritten Stolpersteines in Bad Belzig sind Benjamin Stamer und Wolf Thieme. Mit weiteren Akteuren des Belziger Forums, einer Arbeitsgruppe und des Infocafés „Der Winkel“ forschen sie an der Aufarbeitung der Geschichte von Juden im Hohen Fläming. Daraus ging eine inzwischen viel beachtete Ausstellung hervor.

Sie ist nach der erfolgreichen Premiere in Bad Belzig im vorigen Jahr derzeit noch in der Treuenbrietzener Marienkirche zu sehen. „Ab August geht sie in die Marienkirche nach Brandenburg an der Havel und ab Januar in den Landtag nach Potsdam“, sagt Benjamin Stamer gegenüber der MAZ.

Grußwort aus den USA

Er verlas bei der Gedenkstunde auch eine Grußbotschaft der Familie Knauf. Sie gehört zu den Nachfahren der Familie Sachs und lebt heute in den USA. Sie sei „angetan und dankbar für die Würdigung“. Davon habe sie sich auch im vorigen Jahr bei einem Besuch in Bad Belzig und der Ausstellung überzeugen können.

Zwei neue Stolpersteine verlegt wurden in Bad Belzig für die Juden Ida und Rudi Sachs. Quelle: Thomas Wachs

„Unser Familie ist sehr stolz und dankbar, dass man sich an Ida und Rudi erinnert“, schreibt die Familie. „Und wir sind sicher, dass beide immer in Frieden ruhen werden, wenn wir wissen, dass die Bad Belziger niemals vergessen“, teilen Karen, Bill, Lowell und Evan Knauf in ihrem Grußwort aus den USA mit.

Tabea Wedel vor der Forschungsgruppe des Belziger Forums erinnerte sodann an Lebensstationen von Rudi und Ida Sachs, denen die Stolpersteine gewidmet sind. Am 9. November 1938 wurden zur reichsweiten Pogromnacht auch die Scheiben des Kaufhauses an der Sandberger Straße 10 zerschlagen. Schaufensterpuppen lagen wie Tote auf der Straße und erschreckten die Nachbarn.

Ein Stolperstein ist Rudi Sachs gewidmet. Quelle: Thomas Wachs

Junior Rudi konnte noch über ein Dachfenster fliehen. Nachbarn verhinderten ein Brandstiftung am Gebäude. Doch wurden Hab und Gut der Familie auch durch Bad Belziger Bürger geplündert. Bald wurde Rudi Sachs verhaftet und im Konzentrationslager Sachsenhausen gezwungen, dem Verkauf des Warenhauses zuzustimmen. Der Tod blieb ihm jedoch erspart.

Mit der Bahn durch die Sowjetunion

Im Mai 1939 reiste Rudi Sachs nach Italien und von dort mit einem Schiff nach Shanghai. Seine Mutter wickelte in Belzig noch die Geschäfte ab. Die „Volljüdin“ zahlte „Reichsfluchtsteuer“ und „Judenvermögensabgabe“, korrespondierte mit Banken und Behörden, sammelte Bewilligungen und Bescheide „und verlässt erst Ende 1940, da ist Europa längst im Krieg, mit einer erstaunlichen Duldung der NS-Behörden das Dritte Reich“, berichtet Tabea Wedel vor den Gästen.

Ein Stolperstein ist Ida Sachs gewidmet. Quelle: Thomas Wachs

Ida Sachs fuhr per Zug durch die Sowjetunion zu ihrem Sohn nach Fernost. Dort starb sie 1944 im Alter von 74 Jahren. Rudi Sachs lebte von 1947 bis 1997 in den Vereinigten Staaten. „ Belzig haben die beiden ihr Leben lang als Heimat in Erinnerung behalten“, zitiert Benjamin Stamer aus überlieferten Briefen, die Rudi Sachs oft auch nach Belzig gcschrieben hatte.

Von Thomas Wachs