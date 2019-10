Ragösen

Die Kaninchenzuchtvereine aus Golzow und Brück führen am Wochenende die 12. Flämingschau für Rassekaninchen durch. Veranstaltungsort ist die Halle der Agrar- und Landschafts GbR in Ragösen, Feldstraße 21a. Den Preisrichtern werden rund 400 Rassekaninchen vorgestellt. Bereits am Freitag begrüßen die Züchter Kindergarten-Kinder aus Brandenburg und Golzow, um über ihr Hobby zu berichten.

Unter den Ausstellern sind Europameister sowie mehrere Bundessieger und Landesmeister. Die Züchter zeigen auch seltene Kaninchenrassen wie die Deutschen Widder blaugrau, mit denen sich nur neun Züchter in ganz Deutschland beschäftigen. Zu sehen sind ferner klangvolle Rassen wie Weiße Hotot, Deutsche Widder weiß Rotauge, Blaue Holicer oder Zwergwidder rot. Zudem werden die bei Kaninchenhaltern beliebten Rassen wie zum Beispiel Blaue Wiener, Helle Großsilber oder Rote Neuseeländer den Preisrichtern vorgestellt.

Mit dabei in Ragösen ist auch die Jugendgruppe des Brücker Zuchtvereins. Sie hatte auf der diesjährigen Landesjugendjungtierschau in Paaren den ersten Platz bei den Vereinsmeisterschaften errungen.

Musikalisch umrahmt wird die Zuchtausstellung vom Jugendfanfarenzug Bad Belzig. Zudem sind eine Tombola und kulinarische Versorgung für alle Besucher sowie speziell für Kinder eine Hüpfburg organisert.

Die Zuchtausstellung ist geöffnet am Sonnabend, 12. Oktober, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. Oktober, von 9 bis 16.30 Uhr.

