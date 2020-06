Bad Belzig

Passend zum Sommeranfang wechselt auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig am Sonntag die Kunstsaustellung. Dort startet die Schau „Zweite Bronzezeit“ mit Arbeiten von Susanne Kraißer. Die Bildhauerin zeigt in den Räumen des Kunstvereins Hoher Fläming bis Mitte September vor allen Bronze-Plastiken.

Zur Eröffnung den neuen Schau, die unter Einhaltung der Coronaregeln erfolgt, wird das Flämingquartett aufspielen.

Bekannt auch im Ausland

Themenschwerpunkt der Bad Belziger Künstlerin Susanne Kraißer sind Klein- und Kleinstbronzen zum Thema Frau und Paar. Bekannt sind ihre Arbeiten von Ausstellungen in Museen und renommierten Galerien in europäischen Metropolen sowie auf Kunstmessen wie der Art Cologne, der Art Karlsruhe oder der Art Fair London. Nun werden die Plastiken in der Stadt gezeigt, in der sie entstehen.

Bronzeplastiken zeigt Bildhauerin Susanne Kraißer nun auf Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Quelle: privat

Für die Ausstellung in der historischen Burg werden die Arbeiten oft im architektonischem Bezug stehen und so – auf einem Würfel befestigt – eine große Wandfläche bespielen. Die wenigen Großformate, die ebenfalls die figürliche Darstellung der Frau aufgreifen, setzen indes ihre Präsenz in den mittelalterlichen Räumen.

Inhaltliche Polarität

Inhaltlich zeigt die Ausstellung „Zweite Bronzezeit“ Polaritäten wie Fragilität und Stärke, Schönheit und Verletzlichkeit, Bewegung und Statik, Intimität und raumfüllende Größe sowie Ernsthaftes und Schalk.

Die Vernissage läuft am 21. Juni von 15 bis 18 Uhr im Torhaus der Burg in Bad Belzig, Wittenberger Straße 14. Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0175/8213961.

