Sieben Tage analoges und digitales Kreativschaffen sind in Vorbereitung: Denn nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die Fläminger Kreativsause jetzt zum zweiten Mal über die Bühne. Vom 1.bis 6. September findet sie im Coconat-Domizil auf dem Gutshof Klein Glien sowie bei verschiedenen Partnern in Bad Belzig und Wiesenburg statt.

Eigentlich hätte der Veranstaltungsreigen bereits am 17. August beginnen sollen. Doch die Covid-19-Pandemie forderte ihren Tribut. „Nachdem wir die Fläminger Kreativsause coronabedingt verschieben mussten, sind wir sehr froh, dass es nun losgehen kann", so Mit-Initiatorin Iris Wolfer. „Wir bieten eine Woche lang spannende Workshops mit den vielfältigen Kompetenzen der Region und aus unseren Netzwerken an. Wir freuen uns sehr darauf, bekannte und neue Gesichter bei uns begrüßen zu dürfen." #

Reparaturcafé wird eingerichtet

Eine Woche lang können kreative Köpfe spannende Workshops besuchen, sich vernetzen und sich über ihre Vorhaben und Visionen austauschen. Die Bandbreite ist auch in diesem Jahr wieder groß: Vom Goldschmiede-Schnupperkurs über Stop- Motion-Filme for Future, Nature Writing bis hin zu einem DJ-Workshop reicht die Palette. Außerdem wird es ein Reparatur-Café geben und am Ende der Woche wieder das Abschlussfest zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Zum Finale der Kreativsause findet ein Fest statt. Quelle: Andreas Trunschke

Die Kosten für die Workshops variieren je nach Veranstaltung zwischen fünf und 100 Euro und können Online gebucht werden. Außerdem liegen Anmeldelisten im CVJM-Jugendladen an der Spiegel-Kreuzung in Bad Belzig und in Mals Scheune Wiesenburg aus. Naben den Tagesbesuchern können Gäste auch durchgehend buchen und die Camp-Atomsphäre am Fuß des Hagelberges genißen.

