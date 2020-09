Bad Belzig

Seit über 10 Jahren führt Pfarrer Burkhard Stegemann die katholischen Gemeinden in Bad Belzig und Treuenbrietzen. Auch die Gemeinden waren vom Corona-Lockdown betroffen. In dieser Zeit gab es keine öffentlichen Veranstaltungen. Allmählich werden Angebote in der Katholischen Gemeinde Sankt Bonifatius in Bad Belzig reanimiert.

Pfarrer Stegemann, wie war das katholische Gemeindeleben während des Lockdowns?

Es gab zwar keinen öffentlichen Veranstaltungen, die Kirche war aber den ganzen Tag über zum Gebet und persönlichen Gespräch geöffnet. Privat haben wir natürlich auch Gottesdienste gefeiert. Jeden Abend wurde für die Stadt gebetet und ein feierlicher Segen gesprochen. So in der Rückschau war es eigentlich sogar eine besonders intensive Zeit. Aber auch ein schon länger geplantes praktische Vorhaben wurde umgesetzt: der Schaukasten, der ursprünglich vor der Kirche stand, wurde direkt an die Straße versetzt. Damit er von den Passanten besser wahrgenommen werden kann.

Alles mit der nötigen Vorsicht

Wie ist das Gemeindeleben nach dem Lockdown wieder reanimiert worden?

Gottesdienste finden jetzt mit den für öffentliche Veranstaltungen üblichen Corona-Auflagen statt: Abstand, desinfizieren, nicht singen und so weiter. Auch einzelne Gruppen haben ihre Treffen wieder aufgenommen. Aber alles natürlich mit der nötigen Vorsicht, und manchmal ist auch etwas ausgefallen. Aber letztes Wochenende nicht: da hatten wir nämlich unser jährliches Pfarrfest.

Wie wurde das Pfarrfest dieses Jahr unter den besonderen Bedingungen gefeiert?

Es gab eine kleine Messe im Freien mit einer Autosegnung. Im Anschluss wurde im Pfarrgarten gegrillt. Wir feiern die Weihe der Kirche oder den Patron, in dem Fall den Heiligen Bonifatius. Seine Heiligenfigur haben wir draußen auf einen Tisch gestellt. Der Altar war unter dem Pavillon. Die Feier war ganz klein und sehr gemütlich.

Kontakt und Ansprechpartner Die Katholische Kirche im Hohen Fläming St. Bonifatius in Bad Belzig und Treuenbrietzen sitzt in der Brücker Landstraße 1 in Bad Belzig. Pfarrer Burkhard Stegemann ist erreichbar unter 033841/900004, die Pfarrerei unter 033841/8434. Mehr im Internet unter www.stbonifatius-badbelzig.de

Welche Angebote bietet die katholische Pfarrgemeinde in Bad Belzig an?

Das Wichtigstes, gleichsam das Fundament unseres Gemeinde- und Glaubenslebens, sind die Sonntagsgottesdienste, 8.30 Uhr in Treuenbrietzen, 10.15 Uhr in Bad Belzig. Dann muss man unbedingt unsere rüstigen Senioren erwähnen, die sich jeden zweiten Dienstag im Monat zu Gottesdienst, gemeinsamem Frühstück und Gespräch und Austausch treffen. Jetzt startet auch wieder unser Begegnungsabend, der wegen Corona lange nicht stattfinden konnte.

Wie laufen die Begegnungsabende ab?

In der Regel kommen zu den Abenden vier bis fünf Leute. Gemeinsam beten wir einen kleinen Lobpreis und machen etwas Musik, singen Lieder und ich begleite mit der Gitarre. Im Anschluss gibt es einen Kurzvortrag zu lebensrelevanten Themen wie Stress, Depressionen oder Mobbing. Gehalten werden die Vorträge im Wechseln von zwei Gemeindemitgliedern und mir. Nach dem gemeinsamen Abendessen führen wir zum Vortrag ein Gespräch.

Was ist das Besondere an diesen Treffen?

Während der Treffen haben die Menschen eine Begegnung mit der Gemeinde und mit der katholischen Kirche. Und ich wünsche mir, dass sie auch eine Begegnung mit Gott haben.

Wir tauschen unsere Erfahrungen aus

Was verbirgt sich hinter der Aktion „Maria unterwegs“?

Sie ist auf Wanderschaft. Es sind aktuell zwölf Haushalte, die während eines Monats nacheinander ein Marienbild für ein paar Tage bei sich zu Hause haben und dann an die nächsten Haushalte weitergeben. Nach dem Monat treffen wir uns, feiern die heilige Messe und tauschen uns über unsere Erfahrungen aus. Jeder kann mitmachen. Dafür muss man nicht katholisch sein. Vielmehr gibt es ein sogenanntes Special-Guest-Programm: Wenn sich jemand interessiert, kann er einen Monat mitmachen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Es gibt hier in Bad Belzig eine sehr lebendige Ökumene, das meint die Zusammenarbeit der christlichen Gemeinden. Das finde ich wunderbar, und ich wünsche mir, dass das so bleibt. Und noch ein zweiter Wunsch: vor mehr 110 Jahren ist die Gräfin Elisabeth von Fürstenstein auf Wiesenburg zum katholischen Glauben konvertiert. Vor jetzt fast 90 Jahren wird unsere Pfarrei gegründet, was die Gräfin leider nicht mehr miterleben konnte. Sie hat sich allerdings gewünscht, dass der katholische Glaube nach ihrem Tod hier weiter präsent bleibt. Da schließe ich mich einfach von ganzem Herzen an.

Von Johanna Uminski