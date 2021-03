Rädigke

„Wir feiern Ostern, weil wir Hoffnung haben. In den verschiedensten Formen sind wir verbunden im Vertrauen auf Gott und seine Gegenwart.“ Diese Worte aus der Empfehlung der Kirchenspitzen machen sich die Gemeinden des Pfarrsprengels Rädigke-Belzig zu eigen und feiern die Gottesdienst und Andachten in der Karwoche und zu Ostern in verschiedenen Formen und an unterschiedlichen Orten. Darüber hat der Rädigker Pfarrer Matthias Stephan informiert.

In Buchholz und in Mützdorf ist demnach in der Karwoche der Kreuzweg wie in Bad Belzig zu erleben: An sieben Stationen können der Weg Jesu nachvollzogen und die Gedanken, die sich Jugendliche zu den Stationen gemacht haben. Über einen QR-Code können sie per Smartphone aktiviert werden.

Besondere Andachten am Donnerstag

Für Gründonnerstag, 19 Uhr, sind eine Andacht in Lehnsdorf mit Abendmahl un eine Andacht mit Abendmahl und Lichterlöschen in Bad Belzig in der Marienkirche angekündigt. Karfreitag finden die Gottesdienste und Andachten wie geplant statt: 10 Uhr in Werbig; 15 Uhr (zum Gedenken der Todesstunde Jesu) in Rädigke und in Bad Belzig und 16.30 Uhr in Klepzig.

Ein Oster-Gottesdienst wird auf Video wurde von den Kirchengemeinden aus dem Hohen Fläming vorbereitet. Er geht Sonntag, 6 Uhr, online. Quelle: Pfarramt Niemegk

Am Ostersonntag, 14 Uhr, wird es einen gemeinsamen Gottesdienst der Kirchengemeinden des Pfarrbereichs Rädigke geben – im „Zelt der Begegnung“ in Raben, gegenüber vom Naturparkzentrum. Dafür entfallen das Zeremoniell in der Osternacht in Grubo und der Gottesdienst am Montag in Raben. In Bad Belzig werden die Gottesdienst wie geplant gefeiert: 6 Uhr in der Bricciuskirche und 10 Uhr in der Marienkirche.

Video geht Sonntag online

Alle Gottesdienste stehen unter dem Vorbehalt des steigenden Inzidenzwertes: Sollte dieser die Marke von 200 erreichen, nur dann wird kein Gottesdienst in den Kirchen stattfinden.

In jedem Fall wird es einen Video-Gottesdienst aus der Region geben. Kirchliche Mitarbeiter aus verschiedenen Gemeinden im Hohen Fläming haben ihn gemeinsam vorbereitet. Er geht am Ostermorgen, 6 Uhr, online.

Dazu wurden Texte, Gebete und österliche Musik in verschiedenen Orten aufgenommen. „Die Mitwirkenden stehen stellvertretend für die Christen der Region, die Hoffnung und Freude teilen möchten“, künigt der Niemegker Pfarrer Daniel Geißler an. Im Zentrum des Osterfestes steht die biblische Erzählung von der Auferstehung.

Von René Gaffron