Bad Belzig

Die Pläne für einen Umzug der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle sind vom Tisch. Sie bleibt am bewährten Standort in Bad Belzig. Eigentlich hätte in diesem Jahr der Bezug eines neuen Domizils in Beelitz-Heilstätten erfolgen sollen. Die allgemein veränderten Arbeitsbedingungen sind ausschlaggebend für die Rücknahme der Entscheidung, erfuhr die MAZ.

„Diesen Entschluss kann die Stadt Bad Belzig nur begrüßen“, erklärt Robert Wildgrube. Er vertritt Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), der im Urlaub weilt. Die Agentur sei ein Teil der Daseinsvorsorge in der Region, heißt es aus dem Rathaus. Vor dem Hintergrund verweist er auf das Anliegen der Kommune, den Standort der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark zu festigen und auszubauen.

Bürosuche ohne Abschluss

Im März 2019 hatte die Arbeitsagentur angekündigt, den 1992 als Erstmieter bezogenen Standort am Rollberg aufgeben zu wollen. Büros für 20 bis 23 Mitarbeiter würden in Beelitz-Heilstätten gesucht, hieß es seinerzeit. Die Beschäftigten sollten nicht nur für Bad Belzig und Umgebung, sondern auch für das Potsdamer Umland verantwortlich zeichnen. Nach MAZ-Informationen wurden zwar Quartiere in Augenschein genommen, zum Abschluss eines Mietvertrages und gezielten Ausbau von Büros kam es nicht.

Auch Anett Wandel und Silke Sonntag (rechts) sind froh über die Standort-Entscheidung. Die Geschäftsstelle zieht nicht nach Beelitz-Heilstätten. Quelle: Rene Gaffron

Vielmehr hat die Covid-19-Pandemie die Arbeitswelt verändert. „Die Annahmen, die dem Ziel ‚einfacherer Kundenkontakt‘ aus der Planungsphase 2018 zugrunde lagen, haben sich überholt“, bestätigt Tim Czornohus, Sprecher des Arbeitsagenturbezirkes Potsdam. Hauptgrund dafür seien die digitalen Zugangswege für Kunden. Die Bundesagentur habe in hoher Geschwindigkeit massiv in Informationstechnologie investiert, um die Situation zu optimieren.

Prozesse sind digitalisiert

Der Ausbau der Online-Offerten hat sich rasant beschleunigt. „Die Prozesse in der Arbeitsagentur wurden so eingerichtet, dass die Betreuung der Kunden in vielen Fällen auch ohne den direkten persönlichen Kontakt erfolgreich ist und auch auf Distanz sichergestellt werden kann“, heißt es auf MAZ-Anfrage.

Ein Antrag auf Arbeitslosengeld kann beispielsweise auch zukünftig problemlos online gestellt werden, ein Beratungsgespräch persönlich, virtuell oder telefonisch stattfinden. „50 Prozent der Kunden in Bad Belzig und Umgebung machen davon schon Gebrauch. Tendenz steigend“, so Marko Wilke. Der Borkheider ist seit 2015 Leiter der Geschäftsstelle in Bad Belzig.

Arbeitslosenzahl fast halbiert

Damals zählte sie 18 Mitarbeiter, heutzutage sind es 14. Dies spiegelt freilich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wider. Statt mehr 2100 Erwerbslose werden gerade 1200 gezählt.

Haupteingang zur Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in Bad Belzig. Seit 1992 befindet es sich am Rollberg. Quelle: Rene Gaffron

Persönliche Beratungen verlagern sich zunehmend in alternative Beratungsorte, etwa direkt an die Schulen und in Unternehmen., erklärt Tim Czornohus. Ferner werden digitale Kanäle genutzt. Somit entfallen künftig sogar stärker Fahrwege als dies mit einer zentralen Dienststelle möglich sein sollte.

Konsequenz noch offen

Die Agentur hat so nach eigenem Bekunden an Effizienz gewonnen, weil sie ihre Aufgaben durch zeitgemäße und moderne Kommunikation ermöglicht. „Ein physischer Umzug ist deshalb nicht mehr notwendig“, resümiert Tim Czornohus.

Geht es nach Günter Baaske (SPD/2. v. l) muss Landrat Wolfgang Blasig (SPD) seine Strategie für die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark überdenken. Quelle: René Gaffron

„Das ist eine kluge und zukunftsweisende Entscheidung“, findet Günter Baaske (SPD). Der Wahlkreisabgeordnete im Landtag Brandenburg beobachtet ähnliche Überlegungen bei anderen Institutionen und Unternehmen, die ihre Baupläne auf Eis legen. „In die gleiche Richtung muss die Bestandsaufnahme beim Landratsamt gehen“, findet der Politiker, wobei er gerade auf den direkten Draht zwischen Arbeitsagentur und Kreisbehörden abzielt.

Das Landratsamt Bad Belzig hält indes an der Planung der 2018 beschlossen Verwaltungsstruktur mit 700 Arbeitsplätzen in einem Neubau in Beelitz-Heilstätten sowie 300 Arbeitsplätzen in Bad Belzig fest. Die MAZ-Anfrage, ob das Vorhaben, neu bewertet wird, blieb am Dienstag erst einmal unbeantwortet.

Von René Gaffron