Bad Belzig

Der Heil-Ort in Bad Belzig nimmt Gestalt an. Mit der Errichtung der Kindertagesstätte soll die Ansiedlung an der Ecke Rosa-Luxemburg-Straße/Lärchenweg starten. Dort will der Heil-Ort-Verein ein nachhaltiges Gesundheits- und Mehrgenerationen-Zentrum etablieren.

„An der Umsetzung der Kita arbeiten Planer, Pädagogen und unser Finanzteam mit Volldampf.“, bestätigt Birgit Finke. Wie die Sprecherin der Initiative einräumt, bedarf es nach der Covid-19-Pandemie und der dramatischen Explosion der Baupreise einer gewissen Aktualisierung. „Wahrscheinlich ist, dass die Umsetzung der Pläne in viel mehr kleinere Schritte eingeteilt werden muss“, sagt Birgit Finke. In Frage gestellt wird es nicht.

Umfeld-Gestaltung erörtert

Bevor es jetzt in die Bauantragsphase für die ersten Gebäudes geht, hatte Projektleiterin Silke Grimm zu einem Workshop eingeladen. Die Initiatorin tauschte sich mit Fachleuten aus Architektur, Landschaftsarchitektur, Gartenbau, Geomantie, Feng Shui und Waldbau aus. Deren Fachkompetenz war gefragt, um aus verschiedenen Blickwinkeln und Fragestellungen auf die Gestaltung des 8-Hektar-Geländes zu schauen.

Der Heil-Ort an der Ecke Lärchenweg/Rosa-Luxemburg-Straße wird demnächst besiedelt. Quelle: René Gaffron

Zuerst stellten die planerisch beauftragten Architekten vom Raumkollektiv Ralf Müller (Hamburg) und Christian Müller-Menckens (Bad Belzig) den aktuellen Stand des Lageplanes vor und vermittelten einen umfassenden Überblick über das 2017 gestartete Projekt.

Harmonische Integration ist das Ziel

Als Geomantin und Feng-Shui-Beraterin referierte Birgit Finke über den Genius Loci – also den Geist des Ortes – und die energetischen Gegebenheiten, die bei der Planung und Bebauung Berücksichtigung finden sollten. „Der Mensch scheint leider oft vergessen zu haben, dass ein Ort mehr ist als ein sachlich-funktionaler Nutzraum. Das Gelände besitzt Geist und Seele, in die wir uns einfühlen, um harmonisch mit ihnen zu interagieren. Dabei werden zum Beispiel Wasseradern oder geomantische Störungen bei der Platzierung der Gebäude berücksichtigt.“

Der Heilort Bad Belzig soll entstehen. Die Beteiligten haben jetzt die nachhaltige Umfeld-Gestaltung beraten. Quelle: Birgit Finke

Als zentrale Frage kristallisierte sich heraus, wie die Nutzer des Areals vor, während und nach dem Eingriff zur heilsamen Entwicklung und Regeneration von Boden, Flora und Fauna beitragen können. Eine große Vielfalt an Inspirationen ist gelistet. Das Streben nach einer harmonischen Einheit von Architektur und Natur spielt laut Architektin und Dozentin für heilsame Architektur Katharina Brichetti aus Borne eine wesentliche Rolle.

Wertvolle Tipps von Fachleuten

Die Spezialisten in Garten- und Landschaftsbau Lothar Hammes-Lerch und Jürgen Pflaum (beide Bad Belzig), David Lipp (Escherode) und der Forstwirt Joachim Niklas (Bad Belzig) gaben wertvolle Anregungen zu verschiedensten ökologischen Aspekten wie Wassermanagement, Regenwassernutzung, Beschattung der Gebäude durch Pflanzen, Bevorzugung heimischer Arten, Pflanzen zur Strukturierung und Modulation des Geländes, sinnvollen Wegeführung und -gestaltung sowie der Minimierung von Versiegelung.

Die Eingriffe in die Natur in die Natur am Stadtrand von Bad Belzig sollen so gering wie möglich sein. Quelle: René Gaffron

Sie brachten auch ihre langjährigen Erfahrungen in Bezug auf die Auswahl von Pflanzen ein, die den neuen Herausforderungen des Klimawandels im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen sind.

Trotz Baugeschehen sollen die Eingriffe in die gewachsene Bodenstruktur behutsam erfolgen. Ein achtsamer Umgang mit den Ressourcen liegt den Protagonisten am Herzen. Dabei wurde auch die visionäre Idee weiterentwickelt, den Heil-Ort als verkehrsfreie Zone zu erhalten. „So kann die Gestaltung vielleicht beispielhaft für manch anderes Gebiets in Bad Belzig und darüber hinaus sein“, ahnt Birgit Finke.

Klimawandel wird berücksichtigt

Die Landschafts- und Umweltplanerin Birgit Wittenberg (Bad Belzig) beleuchtete Aspekte der gesetzlichen Anforderungen sehr erhellend und Joachim Niklas (Bad Belzig) konnte seine reichhaltigen Erfahrungen bzgl. des Erhalts und Umbaus des Waldes beisteuern. Insbesondere die bereits selbst ausgesamten jungen Laubgehölze zu schützen, Neuanpflanzungen dem Klimawandel anzupassen und flämingtypische Streuobstwiesen anzulegen, lauten seine Empfehlungen.

Von René Gaffron