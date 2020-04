Sohn eines KZ-Opfers mahnt gegen erstarkenden Rassismus

Bad Belzig

Am 3. Mai 1945 ist Bad Belzig kampflos an die Rote Armee übergeben worden. Das Handeln von Lehrer Arthur Krause und Pfarrer Erich Tschetschog, die mit der weißen Fahne voran gingen, hat militärische Auseinandersetzungen und somit Tote, Verwundete und Zerstörung in der Stadt verhindert.

An diesem Tage befreite die Rote Armee auch 72 Frauen, die im KZ-Außenlager Roederhof gefangen gehalten und zur Zwangsarbeit gezwungen worden. Nicht zuletzt an dessen Opfer sollte am Wochenende im Grünen Grund erinnert werden. Wegen der Corona-Pandemie ist Festakt zum Gedenken abgesagt. Geplant war, dass Angehörige von ehemaligen Insassen daran teilnehmen.

Schicksal der Eltern mahnt

„Denn unsere Pflicht ist es, gerade bei dem aufkommenden Rassismus und Rechtsextremismus zu verhindern, dass sich Zustände wie in Deutschland zwischen 1933 und 1945 wiederholen.“ Das schreibt Marcel Torfs. Sein Vater August Torfs hat die KZ Buchenwald und Dachau überlebt, seine Mutter Clara Draulans das Lager in Belzig. Zum 75. Jahrestag hat er dem Förderkreis Roederhof geschrieben, mit dem er seit den 90er-Jahren regelmäßig Kontakt pflegt und ihn zuweilen als Übersetzer unterstützt.

Der Belgier Marcel Torfs bei der Gedenkveranstaltung 2014. Quelle: Mischa Karth

Denn Marcel Torfs war Deutschlehrer, was angesichts der familiären Erfahrungen schon bemerkenswert ist. Im Sommer 1944 waren seine Eltern von den deutschen Besatzern verhaftet worden.

„Mutter kam zuerst nach Ravensbrück. Da wurde sie medizinischen Experimenten – Versuch der Unfruchtbarmachung – unterworfen“, heißt es in dem Brief. Am 24. August 1944, 3 Uhr, kam sie mit 800 Frauen verschiedener Nationalitäten ins Außenkommando nach Belzig. Als sich am 24. April 1945 die Front sowohl von Westen als auch von Osten näherte, wurden die gehfähigen Frauen auf den Todesmarsch nach Altengrabow geschickt. Die übrigen 72 Häftlinge blieben zurück, todkrank und unterernährt. Sie warteten womöglich auf den Tod, die Befreiung oder doch die Rückkehr ihrer Henker.

Schwer krank und sehr schwach

Clara Draulans war eine der 63 Überlebenden. Sie hatte schwersten Typhus und wog noch knapp 32 Kilo. Anfangs hatten die Sowjets die Insassen noch ihrem Schicksal überlassen. Doch dann ging es per Lastwagen in die amerikanische Zone und am 31. Mai 1945 schließlich in die Heimat.

Die Informationstafel im Grünen Grund erklärt das KZ-Außenlager Roederhof. Quelle: Danilo Hafer

Das Leben nach der Hölle, wie es Marcel Torfs beschreibt, verlief in Bescheidenheit, aber doch voll Glück mit immerhin vier Kindern. Während der Vater nie über die Geschehnisse in den Lagern sprach, pflegte er doch eine tiefe Abneigung gegen die Deutschen, erinnert sich der Sohn. Die Mutter offenbarte nur wenig auf Nachfrage der Kinder und dann auch nicht die schlimmsten Erlebnisse.

So war schon ein Besuch der Gedenkstätte in Dachau 1967 für die Familie ein Schockerlebnis. „Mein Vater hat – wie nie zuvor oder später – geheult wie ein Kind“, erinnert sich Marcel Torfs. Eine Reise in die DDR kam wegen August Torfs’ Dienst in der Polizei nicht in Frage.

Zerreißprobe in der Familie

Dass jedoch Marcel Torfs Deutsch lernte, Germanistik studierte und dank eines Stipendiums für ein Jahr in Deutschland unterrichtete, führte fast zur Zerreißprobe. „Meine Mutter weinte unaufhörlich“, schildert Marcel Torfs die Reaktion, die er seinerzeit noch nicht so einordnen konnte. Von 1975 bis 1985 hat er mit seiner Frau an einer von vier belgischen Schulen in der Bundesrepublik gelehrt. „Die Situation beruhigte sich etwas, als meine Mutter sah, dass ich glücklich war“, steht in dem Brief

Nach der deutschen Einheit war es Gerhard Dorbritz, der Kontakt zu Zeitzeugen suchte. Der Bad Belziger Lokalpolitiker hat sich detailliert der Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels der Bad Belziger Heimatgeschichte gewidmet. So bat er auch die Belgierin 1994 um Unterstützung, um ein Massengrab ausfindig zu machen, in dem die neun Toten der letzten drei Tage 1945 beerdigt wurden. „Für meine Muter war es eine Reise zurück in die Hölle“, weiß Marcel Torfs. Im Jahr darauf war sie nochmals mit zu Besuch. 2012 ist sie gestorben.

Marcel Torfs wollte zum Jubiläum erstmals seit 2014 wieder nach Bad Belzig kommen, wo er die Arbeit von Inge Richter und den Mitstreitern des Förderkreises Roderhof schätzt. „Leider kann der Gedenktag nicht wie geplant stattfinden. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mit dem Herzen dabei sind und weiterkämpfen für eine bessere friedliche Welt“, lautet das Resümee.

Von René Gaffron