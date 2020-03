Schwielowsee

Die Sperrung der Bahnstrecke Ferch-Lienewitz, wo Biber den Bahndamm unterhöhlt haben, hat sogar Auswirkungen für Autofahrer. Denn verschiedene Bahnübergänge müssen zeitweise gesperrt werden. Dies gilt für den Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr.

2. bis 11. März: Übergang Gaisberg gesperrt

Bereits ab Montag, dem 2. März, ist der Übergang Am Gaisberg zwischen Geltow und Potsdam gesperrt. Anwohner können aber über den Campingplatz Sanssouci zu ihren Häusern gelangen. Diese Sperrung dauert bis zum 11. März.

Tageweise ist der Übergang Geltower Chaussee dicht

Ab dem 4. März zwischen 8 und 18 Uhr ist kein Passieren des Bahnübergangs Geltower Chaussee in der Nähre des Bahnhofs Caputh-Geltow möglich. Dieselbe Stelle ist auch am 5. März von 8 bis 18 Uhr und am 13. März von 6 bis 20 Uhr gesperrt. Der Fährbetrieb nur für Anlieger zum Strandbad, zur Wochenendhaussiedlung und zum Campingplatz bleibt bestehen.

Arbeiten in der Nacht und an Sonntagen

Außerdem kündigt die Bahn Nacht- und Sonntagsarbeiten an, die teilweise zu Lärm führen werden. Gearbeitet wird am 8. und am 15. März jeweils von 7 Uhr bis 20 Uhr. Die Arbeiten werden von der Firma Spitzke im Auftrag der Deutschen Bahn durchgeführt. Trotz des Einsatzes lärmgedämpfter Arbeitsgeräte und Gleisbaumaschinen lassen sich ruhestörende Geräusche auch in der Nacht nicht vermeiden.

Von MAZonline