Mittelmark

Das Autobahndreieck Werder wird ab Montag, 3. Juni, fast vier Monate zum Nadelöhr. Auf einer Länge von 2,8 Kilometern wird die Fahrbahn Richtung Magdeburg abgerissen und komplett erneuert. Grund ist Betonkrebs, die sogenannte Alkali-Kieselsäure-Reaktion. Das teilt Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesbetriebes Straßenbau, mit. Voraussichtliches Ende der Bauarbeiten ist der 23. September. Bis dahin wird der Bereich in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur zweispurig sein.

Für zwei Tag wird zudem die Verbindung zum westlichen Berliner Ring in Richtung Autobahndreieck Havelland komplett gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die Abfahrt Lehnin. Der Termin dieser Sperrung ist noch offen, der Landesbetrieb kündigte an, ihn rechtzeitig bekannt zu geben.

In diesen zwei Tagen wird eine neue Behelfsrampe zum westlichen Berliner Ring gebaut für die Zeit der Bauarbeiten.

Von Marion von Imhoff