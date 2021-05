Potsdam-Mittelmark

Ein- und Zweifamilienhäuser sind nicht nur immer begehrter in Potsdam-Mittelmark, sondern die Käufer sind auch gerne bereit, ordentlich Geld dafür auf den Tisch zu legen. Das zeigt der Grundstücksmarktbericht 2020, der der MAZ vorliegt. Generell hält weiterhin der Trend an, dass weniger Kaufverträge unterschrieben werden und weniger Fläche verkauft wird, aber mehr Geld umgesetzt wird. Anders gesagt: Grund in Potsdam-Mittelmark wird immer teurer. „Wir merken Corona nicht“, sagt Wilk Mroß, der Vorsitzende des zuständigen Gutachter-Ausschusses.

Die meisten Verkäufe in Teltow

Die meisten Verkäufe im Berliner Umland gab es in Teltow: Hier wurden insgesamt 346 Verträge unterzeichnet, knapp gefolgt von Werder mit 328 Grundstücken, die den Besitzer wechselten. Während in Teltow die stärkste Gruppe Wohnungs – und Teileigentum darstellt (165 Verträge), waren es in Werder bebaute Grundstücke (143 Verkäufe).

Im weiteren Metropolenraum hat Brück die Nase vorne: Hier wurden 272 Grundstücke verkauft, davon 115 unbebaute. Auf Platz zwei liegt Kloster Lehnin mit 247 Verträgen (85 bebaute, 82 unbebaute Flächen), gefolgt von Beelitz mit 210 Verkäufen, davon 88 bebauten Grundstücken.

Plus 4,3 Prozent Geldumsatz

Der Geldumsatz ist um 4,3 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor gestiegen. Insgesamt wurden 768,8 Millionen Euro umgesetzt. Fast zwei Drittel davon (61,5 Prozent) – 472,5 Millionen Euro – mit bebauten Grundstücken, 17,8 Prozent mit Wohnungs- und Teileigentum und fast gleich viel, nämlich 17,4 Prozent, mit freien Bauflächen. Vor allem bei den unbebauten Grundstücken ist dabei eine starke Veränderung zum Vorjahr bemerkbar: Hier wurden 42,4 Prozent mehr umgesetzt – in Geld: 134,1 Millionen statt 94,2 Millionen Euro im Jahr zuvor.

Auch das Wohn- und Teileigentum verzeichnete mit 9,3 Prozent eine deutliche Steigerung, hier betrug der Gesamtumsatz rund 137 Millionen Euro. Gerade den Markt der Eigentumswohnungen bezeichnet Mroß als „bemerkenswert“. Der Anstieg sei weit höher als der Gesamtanstieg. Damit würden auch die Mieten höher werden. Diese sei schließlich sozusagen eine Verzinsung des Wertes. „Der Grundstücksmarkt ist ja nach wie vor nicht reguliert.“

Sieger beim Umsatz: Auch die Stadt Teltow

In Sachen Umsätzen lag im Vorjahr im Berliner Umland die Stadt Teltow mit 144,3 Millionen Euro vorne, gefolgt von Werder mit 117,7 Millionen Euro. Der Spitzenreiter aus 2019, Stahnsdorf, muss sich dagegen mit Platz vier hinter Kleinmachnow zufrieden geben. Im weiteren Metropolenraum führt Beelitz mit 42 Millionen Euro vor Brück (31 Millionen Euro) vor Kloster Lehnin (22,4 Millionen Euro), das fast gleichauf mit Beetzsee liegt (22,2 Millionen Euro). Insgesamt verzeichnete der weitere Metropolenraum im Vergleich zum Jahr zuvor ein Plus von 7,5 Prozent, das Berliner Umland dagegen nur von 3,5 Prozent.

Weniger Flächen wurden verkauft

Die Flächenumsätze sind unterdessen stark – um zwölf Prozent – gesunken. Verkauft wurden insgesamt 2607 Hektar, 80 Prozent davon waren land- und forstwirtschaftliche Flächen, 11,1 Prozent bebaute Grundstücke und nur 4,1 Prozent freies Bauland. Der stärkere Rückgang wurde dabei im Berliner Umland verzeichnet, hier wurden um 17,5 Prozent weniger Flächen als 2019 verkauft. Punkten konnte hier aber vor allem Werder mit 155,4 Hektar, immerhin 63,5 davon bebautes Land.

Baustelle in Werder an der Havel in der Schubertstraße. Quelle: Julius Frick

Im weiteren Metropolenraum blieb das Minus bei 11,7 Prozent. Spitzenreiter war hier Groß Kreutz mit verkauften 481,8 Hektar Flächen – davon 460,8 Hektar land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Am meisten freies Bauland wurde hier in Brück verkauft (16,3 Hektar), bebautes in Bad Belzig (23,4 Hektar).

Beliebt: Ein- und Zweifamilienhäuser

Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser haben im Vorjahr 59,2 Prozent der Kaufverträge der bebauten Grundstücke ausgemacht – und 62 Prozent des entsprechenden Gesamtumsatzes. Im Berliner Umland betrug dabei der durchschnittliche Kaufpreis 625 568 Euro (plus 30 Prozent zu 2019), oder 4587 Euro pro Quadratmeter (plus 27,1 Prozent). Im weiteren Metropolenraum war es zwar deutlich günstiger, dafür war die Steigerung höher: Hier betrug der durchschnittliche Preis 221 454 Euro (plus 39,1 Prozent) oder 1847 Euro pro Quadratmeter (plus 42,7 Prozent).

So legten Käufer etwa in Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf je nach Lage des Hauses durchschnittlich 618 630Euro (Bodenrichtwert bis 430 Euro) oder 723 262 Euro auf den Tisch, in Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee (Bodenrichtwert 250 bis 300 Euro) immerhin 599 250 Euro und in Michendorf, Seddiner See, Werder bei einem Bodenrichtwert bis 200 Euro durchschnittlich 392 700 Euro. Die Spanne zum weiteren Metropolraum zeigt sich gut in einem Vergleich: Ein Haus, gebaut vor 1948, in ähnlichem Modernisierungszustand, kostete voriges Jahr in Kleinmachnow durchschnittlich 6359 Euro pro Quadratmeter, in Bensdorf dagegen 764 bis 1378 Euro pro Quadratmeter.

Wohneigentum wird weiter teurer

Auch Reihenhäuser und Doppelhaushälften wurden teurer – vor allem im weiteren Metropolraum, wo die Steigerung pro Quadratmeter Wohnfläche 54 Prozent zum Jahr davor betrug. 2086 Euro pro Quadratmeter kostete etwa ein Reihenhaus in Beelitz, 4222 musste man im Vergleich dazu in Kleinmachnow hinlegen. Eine Doppelhaushälfte in Briest gab es um 1147 Euro pro Quadratmeter, in Damsdorf um 1774 Euro, während ein Quadratmeter in Bergholz-Rehbrücke 3352 Euro und in Teltow 3382 Euro kostete.

3305 Kaufverträge ausgewertet Insgesamt wurden 3305 Kaufverträge ausgewertet, 1299 davon (39,3 Prozent) betrafen bebaute Grundstücke, 716 oder 21,7 Prozent bebaute Flächen. 567 waren land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (17,1 Prozent), die ein Minus von 14,4 Prozent zum Vorjahr verzeichneten. 518 Grundstücke waren Wohnungs – und Teileigentum (15,7 Prozent) – um 9,3 mehr als voriges Jahr –, 65 waren Gemeinbedarfsflächen und 140 waren sonstige Flächen. Der Grundstücksmarktbericht 2020 ist in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für 40 Euro als Broschüre erhältlich. Tel: 03328/318 -311 bis -314 und -323, E-Mail: gaa@potsdam-mittelmark.de, Adresse: Landkreis Potsdam-Mittelmark, Fachdienst Kataster und Vermessung, Potsdamer Straße 18 A, 14513 Teltow. Er kann als pdf von der Seite des Ausschuss heruntergeladen werden (http://www.gutachterausschuss-bb.de).

Beim Wohnungseigentum hat sich zwar seit 2014 im Landkreis die Anzahl der Verkäufe kaum verändert, wohl aber ist der Umsatz von 77,7 Millionen innerhalb der sechs Jahre auf 134,1 Millionen Euro gestiegen (plus 13,4 zum Vorjahr). So zahlte man etwa in Werder im Jahr 2016 noch 2790 Euro für einen Quadratmeter und in Kleinmachnow 2520 Euro. Mittlerweile hat sich die Situation verändert: Werder kostet durchschnittlich 3481 Euro, Kleinmachnow dagegen 4089 Euro, dazwischen hat sich außerdem noch Teltow mit 3668 Euro geschoben. Bei Erstverkäufen kann aber auch Schwielowsee mit 4728 Euro pro Quadratmeter sehr gut mithalten.

Im weiteren Metropolraum verkaufte voriges Jahr Wusterwitz um 2101 Euro, Weiterverkäufe gab es etwa in Brück um 1633 Euro oder, günstiger, in Niemegk um 868 Euro pro Quadratmeter.

Teures Wohneigentum

Generell wird gerade bei den Kaufpreisen der 673 Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften zwischen dem Berliner Umland und der weiteren Metropolregion die Kluft bei den Umsätzen deutlich: Während im Umland mit 54 Prozent mehr als die Hälfte der Käufe einen Preis von mehr als 500 000 Euro hatten, waren es weiter entfernt von der Bundeshauptstadt nur fünf Prozent. Hier betrug der Hauptanteil mit 34 Prozent 100 000 bis 200 000 Euro – dafür gab es im Umland gerade einmal drei Prozent der Verträge.

Und während immerhin noch 27 Prozent der Verkäufe in der weiteren Metropolregion sogar noch darunter lagen, spielen Beträge unter 100 000 Euro im Berliner Umland mit einem Anteil von 0,2 Prozent an den Verkäufen praktisch gar keine Rolle.

Von Konstanze Kobel-Höller