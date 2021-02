Bad Belzig/Berlin

Eine Gruppe von zehn Landwirten aus dem Hohen Fläming ist am Freitagmorgen nach Berlin aufgebrochen, um sich dort einer seit nunmehr zwei Wochen laufenden Demonstration anzuschließen. Um fünf Uhr war Abfahrt für die Schlepper – dann ging es über die Landstraßen bis zum Sammelpunkt in der Berliner Karl-Marx-Allee unweit vom Alexanderplatz.

Am Nachmittag waren etwa 200 Schlepper vor Ort, wie die Fläming-Landwirte der MAZ am Telefon berichten. Nach einer Kundgebungsfahrt ab 10.30 Uhr ging es für die Demonstranten am Nachmittag weiter in Richtung Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Bauern wollen wiederkommen

Denn obwohl die Demonstration nun schon seit über einer Woche laufe, habe man in den Medien bisher nur wenig davon gelesen oder gehört, sagen die Landwirte aus dem Hohen Fläming, die nun bereits zum dritten Mal in Berlin dabei sind – und auch nächste Woche Mittwoch wiederkommen wollen.

Denn dann solle das neue Insektenschutzprogramm des Bundes verabschiedet werden. „Das bedeutet einen erheblichen Einschnitt in die Landwirtschaft“, machen die Bauern deutlich. „Weil auf einem Großteil der Flächen keine Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden dürfen, wodurch auch die Vielfalt in der Region zurückgeht – wenn zum Beispiel kein Raps mehr angebaut werden kann.“

Getreideproduktion leidet

Die Fläming-Landwirte weisen außerdem darauf hin, dass sie bereits seit Jahren Insektenschutz betreiben würden. Jährlich würden Blühstreifen angesät sowie über 40 Meter breite Ackerrandstreifen mit Getreide wie Roggen. Dieses bleibe das ganze Jahr über unberührt und biete so Nahrung sowie Unterschlupf für Vögel und Insekten. „Es ist also schlicht falsch zu sagen, die Landwirte würden nicht für den Insektenschutz tun.“

Wenn nun künftig nur noch ohne Pflanzenschutz oder zwangsweise biologisch angebaut werden dürfe, dann werde die Getreideproduktion merklich zurückgehen – und Deutschland sei zunehmend auf Importe angewiesen.

Rund 200 Schlepper haben an einer Kundgebungsfahrt durch Berlin teilgenommen. Quelle: Privat

„Nur dass diese dann mit nicht so hohen Herstellungsstandards, wie wir sie hier haben, versehen sind.“Die regionale Landwirtschaft dürfe auf diese Art und Weise nicht kaputt gemacht, sondern müsse erhalten werden, fordern die Bauern.

Ähnliche Probleme wie beim Pflanzenschutz sehen sie bei den Vorgaben zur Tierhaltung. „Die Landwirte, die zu den jetzigen Standards Ställe bauen, bekommen dann in kurzen Abständen neue Auflagen, die sich aber mit dem ursprünglichen Gebäude nicht umsetzen lassen – obwohl dieser Stall vielleicht erst drei oder vier Jahre alt ist“, sagt die Truppe. „Man hat schlicht keine Planungssicherheit.“

Der dritte Punkt auf der Liste, der den Landwirten Sorge bereitet, ist die Strategie der Bundesregierung zum Moorschutz. Moorflächen, die land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden, verursachen laut „Agrarheute“ rund 5,3 Prozent der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen.

Deshalb wurde eine Moorschutzstrategie erarbeitet, die vorsieht, Moorböden nur noch stark eingeschränkt land- und forstwirtschaftlich zu nutzen – und sie stattdessen zum Beispiel zu vernässen. „Wir halten die Wasserstände aktuell bereits hoch“, sagen die Landwirte. „Aber jetzt sollen die Flächen überflutet werden und wären somit gar nicht mehr nutzbar.“

Wasser stauen sei nicht das Problem, aber es müsse gewährleistet sein, das Wasser bis kurz unter die Grasnarbe ablassen zu können. Das sei unter anderem wichtig für die Wiesenpflege, sagen die Fläming-Landwirte. „Die regionale Produktion wird gerade immer weiter erschwert.“

Wie die Bauern berichten, würden tagtäglich viele Landwirte in der Hauptstadt stehen und demonstrieren, manche hätten auch bei den Minusgraden in der Vergangenheit über Nacht in ihren Schleppern ausgeharrt. „Viele sind am Ende, ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Von den Preissteigerungen im Handel kommt bei uns nichts an.“

Trotz der angespannten Lage sei die Stimmung in Berlin aber gut, berichtet die Truppe aus dem Hohen Fläming. Es herrsche ein großer Zusammenhalt untereinander.

Von Josephine Mühln