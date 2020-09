Mittelmark

Silvia Wernitz spricht von einem Desaster. Die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands in Potsdam-Mittelmark befürchtet, dass die Afrikanische Schweinepest die Existenzen vieler Bauern im Kreis bedrohen könnte. Nach den ersten Fällen im Osten Brandenburgs vor knapp zwei Wochen hätten sie hohe wirtschaftliche Einbußen zu verzeichnen.

Preise gesunken, Absatz geschwächt

Es gebe in Potsdam-Mittelmark zwar noch keine Fälle oder konkrete Maßnahmen, dennoch sei die Afrikanische Schweinepest auch hier vor allem wirtschaftlich angekommen. „Die Preise fürs Schweinefleisch sind gesunken, der Absatz allgemein geschwächt“, sagt Silvia Wernitz. Und das sei noch nicht das Ende der unvorhersehbaren Fahnenstange.

Für etwa eine Woche nahm der größte Schlachtbetrieb Deutschlands keine Schweine mehr aus Brandenburg an – die Produktionskette kam zum Erliegen. Quelle: Julian Stähle

Im ersten Halbjahr war es die Corona-Pandemie, die das Leben der Bauern mächtig durcheinander wirbelte. Schon damals war es der größte Schlachtbetrieb Deutschlands, der auch jetzt wieder in die Schlagzeilen geriet. Für etwa eine Woche nahm er keine Schweine mehr aus Brandenburg an – die Produktionskette kam zum Erliegen.

Nach 100 Tagen schlachtreif

„Wir haben hier nicht unendlich viel Platz“, sagt André Gräfe von der Fläming Farm Grubo bei Wiesenburg. Nach 100 Tagen sind die Schweine schlachtreif. Jeder zusätzliche Tag ziehe hohe Kosten mit sich. Gleichzeitig seien aufgrund des Überbedarfs die Preise massiv eingebrochen. „Beides zusammen ist für uns nicht unerheblich.“

Totes Wildschwein gefunden? – So reagiert man richtig Bei einem Spaziergang durch den Wald offenbart sich ein grausiger Fund: Ein totes Wildschwein liegt am Wegesrand. Ist es an der Afrikanischen Schweinepest gestorben? Das sollten Experten möglich schnell herausfinden. Das Virus ist nämlich sehr widerstandsfähig und bleibt auch im Verwesungsprozess stark infektiös. Der erste Weg des Finders führt direkt zur Veterinärbehörde. In Potsdam-Mittelmark ist sie unter 033841/91333 zu erreichen. Den Mitarbeitern ist der genaue Fundort mitzuteilen. Er sollte detailliert beschrieben werden können. Insofern der zuständige Jäger bekannt ist, ist auch er zu informieren. Die Schweinepest ist nicht auf den Menschen übertragbar – weder durch den Verzehr von Schweinefleisch noch über direkten Tierkontakt. Das Virus befällt auch keine anderen Haus- oder Nutztiere, außer Schweine. Dennoch sollte man möglichst weiten Abstand aufgrund der Kontamination bewahren.

André Gräfe zieht auf seinem Hof rund 6500 Ferkel groß. Etwa ein drittel davon bleibt bei Verwertern in der Region. Der Rest wird exportiert, an Großschlachtereien oder in andere Länder, das jetzt wegen der Afrikanischen Schweinepest zum Teil wegfällt. China und Südkorea haben den Import beispielsweise schon gestoppt, weitere ziehen womöglich nach.

28 Wildschweine infizierte

Ganz nachvollziehen kann André Gräfe diese Aufregung nicht. Schließlich sei bis dato noch kein Haus- oder Nutzschwein an der Afrikanischen Schweinepest gestorben. Bislang sind 29 Infektionen allein bei Wildschweinen bekannt und das bisher ausschließlich im Landkreis Spree-Neiße an der Grenze zu Polen im äußersten Osten Brandenburgs.

Bislang sind 29 Infektionen der Afrikanisch Schweinepest allein bei Wildschweinen bekannt und das bisher ausschließlich im Landkreis Spree-Neiße an der Grenze zu Polen im äußersten Osten Brandenburgs. Quelle: picture alliance/blickwinkel/S

Diese vereinzelten Fälle in einer einzigen Region auf das ganze Land zu übertragen sei aus Sicht von André Gräfe unverhältnismäßig. Er hat seine Entschlüsse daraus gezogen und reagiert, vor allem weniger Ferkel anzukaufen, um größere wirtschaftliche Schäden zu vermeiden. Der Nachteil: „Es ist nicht vorherzusehen, wie sich das weiter entwickelt.“

Gräfe : Land konnte sich vorbereiten

Dennoch ist André Gräfe davon überzeugt, dass sich das Land langfristig gut auf die Afrikanische Schweinepest vorbereiten konnte und trotzdem bisher zu wenig getan hat. Bereits vor zwei Jahren fand eine Seuchenübung im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest in Potsdam-Mittelmark statt. Damals wütete der Erreger schon in einigen Nachbarländern.

Bereits vor zwei Jahren fand eine Seuchenübung im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest in Potsdam-Mittelmark statt. Quelle: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

„Wir haben unsere Krisenpläne angepasst und Ansprechpartner zusammengetragen“, informiert Andrea Metzler, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf eine Anfrage der MAZ. Es stünde ein Kontakt zu den Verbänden und mit den Jägern habe man gesprochen. Auf einen möglichen Fund sei man gut vorbereitet. „Zurzeit sind wir dabei einen mobilen Zaun für mögliche Kernzonen zu erwerben.“

Leute sind verunsichert und ängstlich

Solch ein elektrisierter Zaun ist eine Maßnahme von vielen, sollte die Afrikanische Schweinepest auch hier in Potsdam-Mittelmark stattfinden. In der Kernzone dürfe dann nicht einmal mehr Landwirtschaft inklusive Ernte betrieben werden. Die Leute sind dementsprechend verunsichert und ängstlich, was auch Fleischer Ingo Kaplick zu spüren bekommt.

Ingo Kaplick von der Hoffleischerei in Alt Bork. Quelle: Johanna Wehmeyer

Kaplick betreibt eine kleine Hoffleischerei mit Standorten in Alt Bork und Luckenwalde. Seine Tiere bekommt er direkt vom Betrieb seines Vaters. Die Produktion läuft. Trotzdem haben auch sie die Messlatte der Hygiene in den Ställen nochmals höher gesetzt. „Sie dürfen von Externen jetzt gar nicht mehr betreten werden“, sagt Ingo Kaplick.

„Wir gehen auf Nummer sicher“

Wild kommt bei ihm nicht mehr unters Messer. Jäger hätten oftmals noch erlegte Wildschweine zur Verarbeitung abgegeben. Das fällt nun weg. „Wir gehen auf Nummer sicher. Das Risiko, auch für unsere sieben Angestellte, ist einfach zu groß“, so Ingo Kaplick. Sein Hofverkauf läuft aber ungestörte weiter: „Es ist zu spüren, dass die Kunden häufiger nachfragen oder auf Vorrat kaufen.“ Kaplick schaut mit einem gemischten Gefühl in die Zukunft.

Von Marcus J. Pfeiffer