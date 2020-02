SEG Versorgung: Neuer Gerätewagen besteht Feuertaufe

Bad Belzig

Sie sind da, wenn es darauf ankommt: Die Bad Belziger Sondereinsatzgruppe (SEG) Versorgung rückt an, wenn Feuerwehr oder Polizei im Einsatz sind. Dann versorgt sie die Retter mit Essen und Getränken. Bei mitunter stundenlangen Einsätzen sind die Proviantlieferungen der zu den Johannitern gehörenden SEG ein wichtiger Baustein für reibungslosen Katastrophenschutz.

Nun kann die Truppe die Versorgung der Einsatzkräfte sogar noch effektiver vornehmen – denn die SEG Versorgung erhielt Ende Januar einen neuen Gerätewagen.

Neuer Gerätewagen mit voller Ausstattung

Diesen übergaben Alexander Engel, Fachdienstleiter für Brand- und Katastrophenschutz, und Andreas Hahn, Sachbearbeiter für Zivil- und Katastrophenschutz, der SEG Versorgung am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten.

Seitdem ergänzt der Lastkraftwagen der Firma MAN den Fuhrpark der Bad Belziger Einheit. Zugführer Frank Winkler: „Es macht wirklich Spaß mit dem neuen Fahrzeug. Arbeitstechnisch ist da alles Notwendige drin, einfach top.“ Ob Automatik, Standheizung oder Navigationsgerät: der neue Wagen habe alles, „was man in der heutigen Zeit braucht“, sagt Frank Winkler.

Altes Fahrzeug war in die Jahre gekommen

Und das war bitter nötig: Das alte Fahrzeug war bereits in die Jahre gekommen. Baujahr 1993, hatte es zwar treue Dienste geleistet, „aber eine Struktur für die Verpflegung war eigentlich nicht gegeben“, so der Zugführer. Man habe jedoch das Beste daraus gemacht.

Die neue Ausstattung lässt keine Wünsche übrig. Beispielsweise würde durch die neue Technik auch die Ladungssicherung erleichtert, erläutert Winkler. Da die Einheit für die Essenszubereitung mitunter auch Gasflaschen transportiert, sei dies sehr wichtig. Auch die zum Wagen gehörenden Rollwagen mit Waschbecken und Seifenspender würden die hygenischen Bedingungen verbessern.

Bewährungsprobe vergangenen Freitag

All diese Dinge wurden auch vorher schon gewährleistet, nur eben mit erheblich mehr Aufwand. Nun hat die Einheit ein modernes Fahrzeug für die künftigen Einsätze. Dieses ergänzt den Fuhrpark der SEG Versorgung, zu dem noch ein anderer LKW mit Feldkochherd sowie ein Mannschaftstransportwagen zählen.

Das ist die SEG Versorgung Bad Belzig 1992 gegründet, trägt die SEG Versorgung Bad Belzig zum Katastrophenschutz in der Region bei. Alle SEG-Helfer haben eine Feldkoch-Ausbildung absolviert. Die Einheit versorgt Einsatzkräfte und hilfsbedürftige Menschen bei Einsätzen mit Essen und Getränken. Wichtige Einsätze der letzten Jahre: Versorgung beim Oderhochwasser 1997 oder beim Orkan Kyrill 2007. Derzeit besteht die Einheit aus 20 Helfern.

Seine Feuertaufe hatte das neue Fahrzeug bereits vergangenen Freitag. Bei den Einsätzen rund um die Bombensprengung in Stahnsdorf leistete es bereits den ersten Dienst. „Da hat es sich voll und ganz bewährt“, bilanziert Frank Winkler. Die Einheit versorgte die Bewohner mit warmen Getränken und Bockwürsten.

Land und Kreis übernahmen die Kosten

Die Finanzierung des 250.000 Euro teuren Fahrzeugs übernahm das Land Brandenburg zu 70 Prozent, der Landkreis Potsdam Mittelmark stemmte 30 Prozent. Außerdem stellt der Landkreis auch in diesem Jahr als Zeichen des Danks an die Helfer wieder die Mittel für mindestens einen LKW-Führerschein zu Verfügung. In diesem Jahr besonders praktisch. So kann direkt gewährleistet werden, dass das neue Fahrzeug auch entsprechend bedient werden kann.

Von Johanna Apel und Josephine Mühln