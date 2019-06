Kleinmachnow

Ein Fahrradfahrer wollte sich am frühen Sonntagmorgen am Rathausmarkt in Kleinmachnow einer Kontrolle entziehen. Wenig später wurde der 26-Jährige gefasst. Zu diesem Zeitpunkt ging der Mann allerdings zu Fuß. Das Rad fanden die Beamten in einem Gebüsch in der Nähe. Der Mann gab an, nie mit dem Rad gefahren zu sein. Wegen des Verdachts auf Diebstahl wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von MAZonline