Als Walter Mann noch im Dienst war, fuhren die Beelitzer Brandbekämpfer mit „Königin Luise“ zum Einsatz. So hieß das einzige Fahrzeug, das den Beelitzern nach dem Zweiten Weltkrieg geblieben war, weil es am Ende weder die Deutschen noch die Russen haben wollten.

Russen fuhren mit Feuerwehrauto davon

Im Krieg galt der Befehl, den Russen solle kein Löschfahrzeug in die Hände fallen. „Deshalb wurde das modernste Fahrzeug in den letzten Kriegstagen an die Elbe in Richtung Amerikaner gefahren. Ein Artillerie-Treffer zerstörte es auf den Weg dorthin. Und das zweite Auto ist nach dem Krieg mit Rotarmisten in Richtung Russland abgefahren“, weiß Wolfgang Kotsch. Übrig blieb „Königin Luise“, eine Automobilspritze mit Pumpe.

Vor 125 Jahren gegründet

Kotsch hat die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Beelitz recherchiert, die heute vor genau 125 Jahren gegründet wurde und seit Jahrzehnten auch mit der Geschichte einer Familie verbunden ist – mit der Beelitzer Feuerwehrfamilie Mann.

Alles fing mit dem Uropa an

Aus der Perspektive von Antonia Mann (24) – der Jüngsten im Bunde – hat alles mit Uropa Walter (1907 – 1995) angefangen, der die Zeiten mit „Königin Luise“ hautnah erlebte und Mitglied der Wehrführung war. Gerhard Mann, sein Sohn und Antonias Opa, folgte mit 16 Jahren dem Vater und trat der Feuerwehr 1952 bei. Heute ist der 85-Jährige das älteste Mitglied der Beelitzer Ortswehr und hat sich fürs nächste Jahr die Treuemedaille redlich verdient. Dann ist er 70 Jahre dabei.

Der Wirt nannte seine Gäste „Ochsen“

„Als ich anfing, war die Feuerwehr noch am Kirchplatz. Das Fahrzeug mussten wir öfter anschieben. Drei Mal um die Kirche herum, dann ist es angesprungen“, erzählt er. Seinen ersten Brand, eine Scheune in der Mauerstraße stand in Flammen, löschte er als 16-Jähriger. Gerhard Mann kennt auch noch den „Ochsen“. Im „Ochsen tranken früher die Beelitzer Feuerwehrleute nach der Ausbildung ein Bierchen. Eigentlich hieß die Gaststätte „Neun“. Den anderen Namen bekam sie verpasst, weil der Wirt seine Gäste gern „Ochsen“ nannte.

Zum Einsatz wenn andere schlafen

Wer beim Thema Biertrinken jetzt sticheln sollte und die Feuerwehr eine Feierwehr nennt, dem sei in Erinnerung gerufen: Keiner hat sich das Bier nach getaner Arbeit so verdient, wie freiwillige Feuerwehrleute, die ehrenamtlich 24 Stunden am Tag in Bereitschaft sind und auch nachts, wenn die anderen in ihren Betten schlummern, zum Einsatz ausrücken.

„Es geht darum, Menschen zu helfen“

Aber warum tut man sich das an, Freizeit zu opfern, obwohl man keinen Lohn für diese Arbeit erhält? „Helfersyndrom“, wirft Michael Mann, die dritte Generation der Feuerwehrfamilie, als Erklärung in die Runde. „Ich bin aus Überzeugung zur Feuerwehr gegangen. Es geht darum, Menschen zu helfen“, sagt der 58-Jährige, der auch mit 16 Jahren – 1978 – zu den Beelitzer Brandbekämpfern stieß.

Mit dem Spaten Waldbrand löschen

Seinen ersten Einsatz hatte er 1980 bei einem Waldbrand in Fichtenwalde, den er mit dem Spaten bekämpfte. Das war so üblich: Die Neulinge haben erst einmal mit Spaten das Feuer eingedämmt, die Erfahrenen löschten mit Schlauch und Löschfahrzeug. Trotzdem zogen alle an einem Strang.

Wie bei den Musketieren

Der Zusammenhalt, die Kameradschaft sind zwei weitere Argumente, die erklären, warum Menschen freiwillig Feuerwehrleute werden. „So etwas findet man heute nicht mehr oft“, sagt Michael Mann. Und sein Vater, Gerhard Mann, fügt noch hinzu: „Einer für alle, alle für einen.“ Das Prinzip gilt in der Beelitzer Wehr wie bei den Musketieren im Roman, die ihre Freundschaft mit diesem Spruch bekräftigten.

Ein Bild aus dem Jahr 1926, als die Beelitzer Feuerwehr 30 Jahre alt war. Auf dem Foto ist auch „Königin Luise“ zu sehen. Quelle: privat

Freundschaften locken auch die jüngere Generation an. Antonia Mann wollte nicht zur Feuerwehr, tat es wie ihr Opa und ihr Vater im Alter von 16 Jahren aber doch. Ausschlaggebend war in dem Fall nicht die Familientradition, sondern ein Besuch bei der Kinderfeuerwehr, die damals Daniel Kotsch leitete. „Eigentlich wäre es schön, wenn du auch in die Feuerwehr eintrittst“, sagte er.

Erster Einsatz: Unfall auf der Autobahn

Seit 2015 leitet Antonia Mann die Kinderfeuerwehr, betreut den jüngsten Brandbekämpfer-Nachwuchs, der sechs bis zehn Jahre alt ist. Sie ist inzwischen auch aktive Feuerwehrfrau und fährt zu Einsätzen raus.

Ihr erster Einsatz war ein Unfall auf der Autobahn. „Ich hatte Glück im Unglück. Die Insassen waren schon im Rettungswagen. Es musste niemand herausgeschnitten werden“, sagt die Beelitzerin, die bei der Brandenburg Lotto GmbH arbeitet. „Ich spiele aber nur Lotto, wenn der Jackpot hoch ist“, sagt sie.

Feuerwehr wurde am 20. November 1896 gegründet Die Freiwillige Feuerwehr gründeten Beelitzer Bürger am 20. November 1896 im Lokal „Jung“. 40 Männer erklärten sich vor 125 Jahren durch ihre Unterschrift bereit, als aktive Mitglieder beizutreten, 13 als passive Mitglieder, weiß Wolfgang Kotsch, der eine Chronik über die Geschichte der Wehr geschrieben hat. Unter den Gründungsmitgliedern waren unter anderem Dachdecker, Gastwirte, Tischler, Schlosser, Maler und Schuhmacher. Auslöser für die Gründung war vermutlich ein Brand in der Beelitzer Zigarettenfabrik am 26. August 1896.

Vor schweren Unfalleinsätzen haben auch gestandene Feuerwehrleute Respekt. „Es wird niemand gezwungen, sich die schlimmen Bilder anzugucken. Die Feuerwehrleute, die sagen, wir können das ab, die machen solche Einsätze“, sagt Wolfgang Kotsch, der die Chronik über die Beelitzer Feuerwehr schrieb.

„Ich wollte testen, ob ich solche Bilder aushalte“

Antonia Mann kann sich noch genau an den 11. April 2016 erinnern, als im Beelitzer Gewerbegebiet ein Mitarbeiter eines Futtermittelbetriebes verunglückte. Er war in eine Häckselmaschine geraten. „Ich hatte damals mit schweren Unfällen wenig zu tun. Ich wollte testen, ob ich solche Bilder aushalte“, sagt sie.

