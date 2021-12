Beelitz

Seit fast 150 Jahren produziert Familie Becker Fleisch und Wurst in der Beelitzer Altstadt. Gleich neben der Kirche wird im Hinterhaus geschlachtet – und das schon in fünfter Generation. Am 28. November 1981, also vor vier Jahrzehnten, hat Ralf Becker von der Potsdamer Handwerkskammer seinen Meistertitel erhalten. Zur damaligen Zeit gab es noch fünf Metzger in der Stadt. Inzwischen sorgen nur noch zwei Metzgermeister dafür, dass in Beelitz nicht nur Schnitzel auf den Teller kommen. Die Arbeit macht der 63-Jährige immer noch gerne. „Die vielen Arbeitsschritte gefallen mir. Der ganze Werdegang, angefangen vom Tierkauf auf dem Bauernhof bis zur fertigen Wurst für den Kunden, diese Vielseitigkeit finde ich interessant“, erzählt Metzgermeister Becker, der seinen Beruf auf keinen Fall eintauschen möchte.

Geschäft wird immer schwieriger

„Ich bin stolz auf meine Arbeit, weil ich alles selber machen kann“, sagt er – und seine Kunden danken es ihm mit ihrer Treue. Verlockend duftet es nach Geräuchertem in seinem kleinen Laden mit angeschlossenem Imbiss in der Brauerstraße. An der Wand hängen Würste in allen Formen, manche sogar weihnachtlich verpackt. Hirschsalami kann man zum Beispiel zum Kilopreis von 25 Euro entdecken oder wie wär´s mit Gänsebrust-Schinken oder Knoblauchwurst? Die Wahl fällt schwer zwischen Leberkäse mit oder ohne Leber oder dem mit Knoblauch, Kümmel, Salz und Pfeffer gewürztem Hackepeter; die Bouletten daraus sind jedenfalls immer schnell weg.

Die Schlachterei im Jahr 1930 mit dem Großvater Becker rechts. Quelle: Gesine Michalsky

Auch das beste Fleisch vom Wild verkauft Becker übrigens frisch aus der nur wenige Schritte vom Verkaufstresen entfernten eigenen Schlachterei. Das Geschäft mit Frischem von der Fleisch- und Wursttheke wird allerdings immer schwieriger. „Am Ende gucken zu viele Kunden auf den Preis und nicht auf die Qualität“, bedauert Ralf Becker, der sein Handwerk noch vom Vater gelernt hat. Die Supermärkte verkaufen einfach zu Preisen, mit denen die Handwerks-Fachbetriebe oft nicht konkurrieren können. In Beckers Betrieb geht es eigentlich immer um die Wurst. Davon zeugen die zahlreichen Urkunden gewonnener Wettbewerbe an der Wand des Innungsbetriebes. Wettbewerbe unter den Fleischereien machen den Beruf spannend und abwechslungsreich, sagt der Beelitzer Fachmann.

Dienstags wird geschlachtet

Martina Wricke aus Wittbrietzen ist die Expertin für den Job hinter der Verkaufsvitrine. Seit 41 Jahren kennt sie ihre Kunden und deren Geschmack. „Dass es den Leuten schmeckt, darum geht es mir“, sagt der Chef. Deswegen probiere er viel aus und vergleiche mit Spezialitäten aus anderen Regionen. „Es gibt hundert Varianten, die Wurst schmackhaft zu machen“, weiß er aus Erfahrung. Traditionell wie vor über hundert Jahren führt der Metzgermeister seine Betrieb: Montags kommen die Tiere direkt von den Bauern aus der Umgebung in den Stall auf dem Hof des Metzgers. Am Dienstag wird geschlachtet, gebrüht, gewürzt, gefüllt, und das alles bis Mittwoch. „Früher, als es noch keinen Strom gab, war das eine sehr harte Arbeit, bei der ich schon als Kind geholfen habe“, erinnert sich Becker.

Sein Vater Ralf Becker senior, der inzwischen stramm auf die 100 Jahre zugeht, band den Junior schon früh in seine zukünftige Arbeit mit ein. Arbeit war immer genug da in dem Betrieb. Zu DDR-Zeiten versorgte man zusätzlich die russische Garnison in Beelitz-Heilstätten. Zur Arbeit als Metzger gehört auch ein gutes Verhältnis zu den Landwirten und den Tieren. Das half vor einigen Jahren einen Bullen zu beruhigen, der mitten auf dem Kirchplatz vor der Kulisse vieler Schaulustiger, auszubüxen drohte.

Von Gesine Michalsky