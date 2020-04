Niemegk

Ab sofort können wieder Termine für die Abholung von Sperrmüll, Grünabfall und Elektrogeräten vereinbart werden. Das hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft Potsdam-Mittelmark mitgeteilt. Das Unternehmen hatte wegen der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie einen Teil ihrer Dienstleistungen eingestellt. Nach wie vor bleibt die Verwaltung in Niemegk und Potsdam präventiv für Besucher geschlossen.

Aber die Wertstoffhöfe in Niemegk, Teltow und Werder/ Havel werden wieder geöffnet. Vom 21. April bis 24.April, jeweils von 8.30 bis 17 Uhr; am 25. April von 8.30 bis 14 Uhr; in der darauf folgenden Woche –Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 17 Uhr; aber am 1. und 2. Mai bleiben sie geschlossen.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass entsprechende Bedingungen zu beachten sind. So dürfen in Niemegk maximal vier, in Teltow und Werder/ Havel höchstens fünf Kunden auf das Gelände, so dass längere Wartezeiten kalkuliert werden müssen. Der Abstand von zwei Metern zu anderen Personen ist einzuhalten; Kinder dürfen das Auto nicht verlassen. Und bargeldlose Zahlung wird erwünscht.

Von René Gaffron