Potsdam-Mittelmark

Auch der Abitur-Jahrgang musste unter erschwerten Bedingungen in die Abschlussprüfungen geben. Und dann fiel wegen Corona auch noch der langersehnte Abiball ins Wasser. Umso festlicher war es bei den Zeugnisausgaben. Die Abiturientinnen und Abiturienten halten ihre Abschlusszeugnisse in den Händen. Die MAZ gratuliert herzlich! Das sind die Abiturjahrgänge in Potsdam-Mittelmark:

Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow

Die Absolventinnen und Absolventen des Evangelischen Gymnasiums Kleinmachnow: Annika Bannert, Sophie Bär, Samuel Bindemann, Fridjof Bolm, Benjamin Braun, Nico Diering, Sönke Dirksen, Annika Duderstädt, Benjamin Eisen, Annika Engel, Adam Fehl, Marian Flemer, Leonard Freyschmidt, Kira Führ, Anna Geh, Stella Geh, Johanna Glombeck, Antonia Gmajnic, Thaddäus Göbel, Niklas Grubert, Lisa Harloff, Annika Hauptmann, Lena Hauptmann, Elias Hellmuth, Saskia Hess, Vincent Hoffmann, Niklas Jansen, Stine Jung, Sophie Kleßen, Mika Kolpatzik, Su-Yeon Kwon, Florentine Lauterbach, Josephine Lehmann, Leonie Lindner, Gregor Lojewski, Vivien Löpelmann, Max Marsch, Romy Nußbaum, Tiziana Pfistner, Lena Rahlf, Yannick Sauter, Justus Schaefer, Kira Schattschneider, Daniel Scherm, Lena Schermer, Leona Schnitzer, Antonie Schreiber, Liv Schröder, Robert Schüler, Serafina Schwarze, Joris Seitz, Erik Sewerin, Leandra Spengler, Chiara Tanfal, Konstantin Tiling, Cornelia Tillack, Matteo Voges, Jannes Völkel, Hendrik Weber, Annika Wessel, Niklas Wiesemann, Marla Winkelmann, Lennart Wolff, Lia Zimmermann.

Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

Die Absolventinnen und Absolventen des Wolkenberg-Gymnasiums Michendorf: Anastasia Albers, Celina Marie Albrecht, Laura Allrich, David Baruth, Arina Berndt, Max Best, Alicia Biebl, Fabian Felix Brauer, Lina Breywisch, Mark Luis Bringmann, Luisa Dahl, Niklas Doll, Jenna Dreyer, Josef Eberlein, Martin Ellermann, Flora Fischer, Lilith Mavie Flemming, Elena Jana Friedrichs, Jannes Gericke, Mira Gerlach, Anastasija Glinina, Annalena Candy Grunert, Jakob Günther, Tristan Ralf Maximilian Güther, Annika Emma Hager, Maya Hammermeister, Lina Hanisch, Sophie Luisa Heese, Anna-Lena Heilmann, Elisa Heinicke, Lennard-Marvin Heinrich, Franziska Maria Heinze, Charlotte Heise, Julie Henningsen, Darja Hermesmeyer, Karla Hettwer, Sara Hewelt, Stella Lucia Hölzel, Linus Horn, Celina Huhn, Angelina Illig, Natalia Ivermee, Wilhelm Jacobi, Marlon Kämpfer, Ben Kliche, Annalena Klopp, Linus Köhler, Lena Kohlisch, Charlotte Kühnicke, Raphael Kuhnke, Hannah Lange, Tabea Limpach, Alina Loose, Lisa Lucy, Dennis Lüthge, Anna-Maria Maier, Leon Manthey, Julius Gabriel Matthesius, Layla Meyer, Felix Michaelis, Felix Mögelin, Paul Müller, Jette Müller, Fabian Fritz Müller, Tabea Mercedes Neitzke, Antonia Noack, Angelina Otten, Jeannine Pandtke, Alicia Paul, Lennart Philipsen, Kolja Pommerening, Lea Henriette Prelwitz, Clara Reiche, Laura Richter, Tim Maurice Richter, Eddy Richter, Pauline Luise Riehl, Noah Maximilian Riesler, Benedikt Robertson, Nik Roßbach, Lisa Schaaf, Jette Schmidt, Gina Schmidt, Raphael Schmitz, Anne-Charlotte Schneider, Emil Leander Schramm, Anton Schröder, Celine Semeredi, Floriane Sievert, Friedrich Stanke, Mia Steinberg, Thea Helene Steuerwald, Finja Tannert, Friedrich Thießen, Josy Triebel, Pauline Fanny Varga, Brenda Vogler, Isabell-Kristin Wächter, Lisa-Marie Wagner, Matthäus Welzel, Alina Wilke, Emilio Wolf, Rico Wrona, Jacob Wunderlich, Florian Felix Zager, Marvin Zimmer.

Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

Die Absolventinnen und Absolventen des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums Stahnsdorf: Amelie Außendahl, Klara Barduhn, Annabelle Barthel, Silvia Barthel, Paul Jürgen Bergemann, Geraldine Birkholz, Charlotte Blanke, Mico Brunner, Alea Czybik, Paul Dimas, Hannah Dohlich, Giulia Eberhardt, Leonard Eckmiller, Hannah Sofie Eller, Sofie Cornelia Enneking, Quentin Felbier, Lina Fensch, Theo Fitzner, Anthony Foth, Greta Friedemann, Marie Friedrich, Cedric Werner Max Friese, Lilli Frings, Lena Fuchs, Lillie Charlotte Gängel, Clara Ilse Goder, Melissa Gütling, Alexa Katharina Haderthauer, Isabel Handreka, Jan Hascher, Marvin Heiland, Eva Heisterberg, Paul Heldt, Tim Helmer, Jana Hermann, David Hoppe, Ben Horlitz, Johanna Hügel, Dana Hummel, Simon Huxoll, Antonia Moema Jaspert, Yannick Jatzkowski, Dwayne Leeroy Juhrisch, Anna Kapps, Carlota Karig, Lucas Karig, Pauline Chiara Michèlle Kasper, Hanna Amelie Kehrberg, Amelie Klasen, Jana Saphira Klump, Marlene Anna Kolb, Nils Krüning, Helene Kruse, Vanessa Miriam Kube, Astrid Victoria Laabs, Kira Pascale Leclercq, Jolina Lehmann, Winny Lenz, Cara Lerch, Leonard Lewedei, Lucienne Marie Lichel, Larissa Liedtke, Luise Lindemann, Lena Loroff, Hannes Lück, Lena Ludwig, Sven Ole Mahlow, Antonia Mattheus, Sandro Nack, Luisa-Sophie Niesche, Paula Pia Pelz, Elena Sophie Peuler, Michelle Phung, Paula Piper, Caroline Porthun, Emily Potocki, Annika Priebe, Maya Malu Püplichhuisen, Anka Reich, Clara Marie Reiff, Cara Ronja Rieser, Anna Ringelmann, Emily Merle Roß, Josefine Rothe, Liv-Grete Augustine Rudat, Markus Rünzel, Lucie Scherz, Oskar Schiedewitz, Ricarda Schmidt, Simon Schneider, Eric Schollbach, Tara Schopplick, Alicia Schulze, Lisa Schulze, Hanna Schweizer, Lorena Ruth Sellin, Nadja Siebarth, Marika Stefanie Sottong, Leon Spiecker, Till Benjamin Sponer, Hannah Stegenwallner, Anna-Lena Steinbach, Tobias Steiner, Nils Steinigen, Dominik Tonne, Constantin Urbat, Paula Vedam, Merle Vogel, Paul Alexander Voigt, Hannah Warschkow, Luis Warschkow, Adrian Wehlmann, Tim Weidehoff, Maurice Weinhold, Kira Louisa Wibbe, Luis Wiese, Yannik Wirbs, Jolan Wolf, Miguel Zick.

Sally-Bein-Gymnasium Beelitz

Die Absolventinnen und Absolventen des Sally-Bein-Gymnasiums Beelitz: Jasmin Apel, Michael Baltosée, Alina Baumgardt, Isabella Marie Beeskow, Tom Braun, Frederike Charlotte Geier, Luise Geppert, Nele Sophie Gottschalk, Ole-Erik Habbert, Jona Haller, Jacob Heese, Marthe Luise Herbst, Lane Marie Herder, Nellie Herger, Martin Hohnschild, Paul Luigi Huhmann, Sophie Huschke, Joelina Katharina Jakobs, Hanna Charlotte Kienas, Madlen Knütter, Madeleine Kretschmer, Hanna Pauline Kühne, Marie-Luise Müller, Caroline Noëll, Jannik Ohme, Margaretha Freya Rimböck, Fabian Roeske, Lara Rohde, Hanna Rosin, Benjamin Schiffmann, Friedrich Schmidt, Elisa Sophie Schöttle, Fabian Seemann, Amely Victoria Sprenger, Delaynie Alamea Stang, Lucas Marc Stelzner, Emily Stumpf, Helen Marianne Renate Weber, Leni Marie Widon, Georg Siegfried Wilhelm, Bastian Wuske, Laura Zimmermann, Nele Zimmermann.

Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow

Die Absolventinnen und Absolventen der Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow:

Tutorium 13a: Jannis Buhlert, Anabela Gomes, Alicia Häntsch, Sophie Himpel, Paul Jaensch, Laura Kuhlmey, Gina-Marise Pirch, Katharina Reichel, Matthias Reichel, Thorben Ole Riederer, Jan Rutschmann, Laura Sophie Sommer, Sophie Marie Stübert, Bastian Trautwein, Leo Ulke, Nina Weßnig, Linus Widing, Fabienne Winzek, Amelie Wittmann.

Tutorium 13b: Fabian Luis Wilhelm Becker, Saskia Braun, Marie-Theres Demmig, Niclas Filges, Samantha Gehlfuß, Shirin Gehlfuß, Vanessa-Chantal Grabia, Paulin Grau, Lèon Philippe Hettler, Natalie Hundt, Louise Lea Kerbitz, Maja Isabel Kiesewetter, Alessia Kobs, Paul Niklas Krause, Marc Pascal Kurzweg, Leonhard Friedrich Leja, Malte Roolf, Dominik Schitko, Angelina Spliessgard, Sarah-Sophie Stolp, Michelle Stolzenberg, Niklas Trolda, Sidney Mercedes Witte, Martin Woldt.

Tutorium 13c: Tim Leonard Bäurich, Yannick Böhme, Emilia Busch, Robin Sean Dorrell, Tim Niklas Dreßler, Melina Marie Eiden, Larissa Fellermann, Robert Gnielka, Fabienne Herferth, Lisa-Marie Höhlich, Tobias Juhnke, Noah Kremer, Jeremy Eugen Krüger, Daniel Linde, Vanessa Marie Papke, Thies Pfeilsticker, Christian Prinzen, Felix Reick, Lennard Jeremy Schulz, Daniel Sieczka, Erik Söhner, Cyrill Rodrigo Sommer, Dominik van Dyk, Una Wnuk Lipinski.

Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Die Absolventinnen und Absolventen des Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow: Elisa Adjemian, Ella Aghabigi, Lia-Marie Andrich, Elise Arnold, Nele Katharina Arnold, Jessica Bartusch, Iwan Wladimir Belkovich, Amelie Bennewitz, Lilly Bergmann, Lilly Marie Blasig, Johanna Marie Brandenburg, Chiara Buckowitz, Max Burger, Lenja Charlotte Burmeister, Hannah Maria Caliebe, Liubov Derevyanskaya, Max Donath, Elisa Sophie Engelbertz, Anneli Fey, Lukas Fischer, Konrad Sebastian Frahnert, Ewa Lynn Freels, Sebastian Fricke, Lars Gebert, Alexander Groth, Marie Grysla, Felix Haase, Dominik Haeger, Emily Hanack, Tobias Hanisch, Lucas Hannemann, Per Henning Harksen, Victoria Sophie Haub, Merle Louisa Heinen, Nils Ole Herbig, Lara Jasmin Joy Herma, Ferdinand Constantin Hetzer, Nils Herbert Hildebrandt, Justus Hochreither, Felix Höfflin, Anna Irngartinger, Lukas Janus, Juliane Johne, Florian Josefiok, Simon Jürgens, Marcel Kaltenbach, Elisabeth Kaul, Aidan Keogh, Jason-Jerome Keßler, Schamira Kiel, Samuel Kramer, Amelie Krause, Tim Kubitz, Lenia Laubner, Marlene Lauter, Daniel Adrian Marzik, Luca Meißner, Flora Lilli Müller, Teresa Müller Puente, Noé Nennstiel, Levin Neumann, Niklas Nitsch, Antonia Ostrowski, Moritz Paterson, Luca Eric Pelz, Josephine Peter, Jakob Philipp, Martha Antonie Pietsch, Till Pokorny, Tim Ramcke, Allegra Suscha Rathfelder, Tobias Rewicki, Maike Röwekamp, Pascal Schilling, Robert Schmidt, Jonas Raphael Schober, Moritz Alexander Schroeder-Datow, Annie Schröter, Benedikt Schultz, Virginia Schwabe, Solveig Siemens, Patrick Sievert, Jannik Sommer, Frederike Stahl, Johanna Stevener, Valentin Stojiljkovic, Lilly Stopper, Niclas Pascal Susnik, Daniel Tesch, Lena Eva Thoma, Nathalie Voigt, Hans Heinrich Voß, Carolin Vosseler, Philipp Konstantin Weder, Lucia Wegbünder, Kylie Wenske, Luis Witt, Titus Zimmer, Clara Zix.

Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow

Die Absolventinnen und Absolventen des Immanuel-Kant-Gymnasiums Teltow: Maximilian Anders, Annalena Arlt, Franziska Arndt, Alexander Böhm, Marius Brademann, Amelie Brandt, Nico Brohmann, Kieran Buschkamp, Jessica Büttner, Yannick Cabon, Fabienne Deißler, Anna-Sophie Eckardt, Antonia von Eltz, Arndt Engel, Marieelle Engels, Antonia Even, Tobias Fenske, Elina Serafina Frieauff, Gillian Patricia Goltz, Jakob Grimm, Max Julius von Groß, Eric Grote, Jan Gruschinski, Maximilian Gutte, Lennart Haefker, Julia Handschuh, Rieke Hansen, Angelina Haus, Robin Alexander Heinze, Robert Heller, Jonas Januschewski, Mika Keuneke, Ariane Koebernik, Piet Koebke, David Krönke, Tim Kuchenreuther, David Lehmann, Luis Loth, Lars Löwe, Annika Malze, Tim Martick, Lisa McGilp, Moritz Mensching, Josephine Müller, Angelina Joulie Natusch, Maya Niecko, Lena Opri, Sophie Panienka, Lilian Pletka, Klara Plinke, Lena Prüßing, Lennard Quanz, Sarah Rabea Reich, Lilly Rettig, Emely Elisa Schadow, Noemi Lina Scherf, Ben Schiffner, Lara Livia Schmidt, Leonie Schneider, Estrella Schröder, Tamara Silbermann, Anni Spethmann, Leonie Stephan, Anna Stuckert, Laura Tesch, Eva Timmer, Philipp Tsiouras, Maximilian Volland, Kim-Leonie Voß, Katharina Weithaas, Lilly Emma Wiegard, Theo Wild, Aaron Winter, Lisa-Lynn Witte, Grace Wojatzki, Stefanie Wollert, Kaja Zimmermann.

Freie Waldorfschule Kleinmachnow

Die Absolventinnen und Absolventen der Freien Waldorfschule Kleinmachnow: Joshua Lion Andrae, Jasmin Bindig, Merle Engelsing, Lino Friese, Nikolas Gkazonis, Neil Godt, Lena Henrike Hadeler, Charlotte Sophie Lehmann, Jakob Thomas Lindwedel, Gaunga Dunya Neels, Méabh Hannah O’Leary, Charlotte Katharina Pauline Piper, Malwina Pohlmeier, Anna Marie Runge, Paula Schossau, Alina Sommer, Lukas Gregor Gabriel Steinle, Noah Tinwa, Hanna Tombor, Merle Venhorst, Luca Maximilian Vorderwülbecke, Robin Wach.

Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder (Havel)

Die Absolventinnen und Absolventen des Ernst-Haeckel-Gymnasiums Werder (Havel): Katharina Sophie Abel, Lilien Arnold, Dustin Bahl, Maike Bardeleben, Konstantin Magnus Bartolain, Florian Brösicke, Marla Busse, Lucien Dessaules, Alida Deutsch, Josefine Dreßler, Henrike Falk, Alexander Felten, Felix Frische, Lukas González Guevara, Leia-Sophie Hahne, Alice van Halteren, Kilian Hanelt, Helena-Maria Harder, Laura Hentschel, Paul Herrmann, Lucas Hohlfeld, Markus Karelis, Kuba Kersting, Hannah Kluge, Zoe Maria Koplin, Finn Leopold Krompos, Florian Kucharski, Claudia Kuhröber, Bennet Kurmann, Phillip Lambrecht, Patricia Möbes, Aeneas Samuel Model, Antonia Muche, Thao Han Ngo, Ai Maria Vi Nguyen, Maximilian Jonas Obst, Leonie Pohl, Luc Filipe Reiter, Josephine Schlichting, Marvin Schremser, Cora Michelle Sieber, Moritz Sieger, Dominik Stegner, Colline Amber Stoof, Joshua Wedjelek, Lena Wetzel, Maximilian Wilksch, Celina-Marie Wittmann, Annika Zincke, Johannes Zincke

